اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:29 م
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لعام 2020..

"التجارى الدولى" البنك المصرى الوحيد بقائمة فوربس لأكبر 100 شركة بالشرق الأوسط

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:53 م
"التجارى الدولى" البنك المصرى الوحيد بقائمة فوربس لأكبر 100 شركة بالشرق الأوسط هشام عز العرب رئيس البنك التجارى الدولى
كتب أحمد يعقوب

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أعلنت مجلة "فوربس" الأمريكية أن البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، مصنف بقائمتها التي تضم أكبر الشركات في الشرق الأوسط لعام 2020، كالبنك المصري الوحيد ضمن القائمة التي ضمت أكبر 100 شركة عامة، والأكثر ربحية يتم تداولها في أسواق المال في المنطقة.

ووفقاً لمجلة فوربس احتل البنك المرتبة رقم 28، حيث ارتفعت إجمالي أصول التجاري الدولي من 19.1 مليار دولار في 2019 إلى 24.5 مليار دولار في 2020، بينما قدرت القيمة السوقية للبنك بـ 5.5 مليار دولار.

وتصدرت المملكة العربية السعودية دول القائمة بواقع 33 شركة، تليها الإمارات العربية المتحدة ممثلة بـ 21 شركة، ثم قطر بواقع 18 شركة، فيما جاء قطاع البنوك والمؤسسات المالية في صدارة القطاعات الممثلة في القائمة بواقع 46 مؤسسة مالية، يليه القطاع الصناعي بـ 9 شركات، وحل قطاعا العقارات- الإنشاءات والاتصالات في المرتبة الثالثة بواقع 8 شركات لكل منهما.

ويعد هذا التكريم الذي حظي به CIB من مجلة "فوربس" أحدث إنجازات البنك ضمن سلسلة طويلة من الجوائز العالمية التي حصل عليها والتي تؤكد على قوّة أدائه.

وكان البنك التجاري الدولي - مصر قد حصد مؤخرا جائزة أفضل بنك في مصر لعام 2020، من مجلة "جلوبال فاينانس العالمية، استناداً إلى موارده المالية القوية ونموذج الأعمال الذي يركز على العملاء.

وصرح هشام عز العرب -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب- قائلا: " نفخر بتواجد البنك التجاري الدولي بقائمة مجلة "فوربس" لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط هذا العام وكونه البنك المصري الوحيد بالقائمة".

تابع:"  التصنيف يؤكد على استمرار نجاح البنك في التأقلم مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة بمصر وتطويع استراتيجيته لتتماشى مع طبيعة الأسواق الناشئة، ويؤكد قوة القطاع المصرفي المصري وتواجده المشرف في المراكز الريادية العالمية".

ومن الجدير بالذكر أن قائمة "فوربس"صنفت الشركات وفقاً للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية:

-  القيمة السوقية.

-  المبيعات.

-  صافي الأرباح وإجمالي الأصول.


مجلة فوربس

البنك التجارى الدولى

البنك التجارى

فوربس

CIB

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