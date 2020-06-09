البنك الأهلى: الانتهاء من نشر شرائح عازلة بـ202 فرع فى خطة الحماية من كورونا

كتب – أحمد يعقوب

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم الثلاثاء، إنه حفاظًا على موظفى البنك، والعملاء، تم اتخاذ إجراءات فورية لنشر شرائح عازلة لكافة مكاتب خدمة العملاء والاستقبال وشبابيك الخدمة "التللرات"، والمكاتب المواجهة للعملاء، وتم بالفعل الانتهاء من 202 فرع، لافتًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الحواجز العازلة بكافة الفروع، البالغ عددها 518 ، بنهاية الأسبوع الجارى فى إطار خطط تكثيف الحماية والاجراءات الوقائية، ضمن إجراءات الحماية من فيروس كورونا.

ولفت رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن البنك ملتزم بالتعامل بكل مهنية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وأفضل الممارسات فى عمليات التعقيم والاجراءات الاحترازية للعاملين والعملاء، مشيدًا بمستوى الوعى والالتزام من جانب العاملين بالبنك بإجراءات السلامة والوقاية الاحترازية من واقع تحملهم المسؤولية للحفاظ على تأمين بيئة العمل والعملاء ووعيهم بالتواصل المستمر مع الإدارة الطبية، لتلقى أية استفسارات أو بلاغات للحصول على كل الدعم لهم ولأسرهم منذ بداية أحداث انتشار الفيروس المستجد، مشيدًا بالمجهودات الكبيرة والتعاون الكامل بين العاملين بكافة الادارات لدعم سير العمل بشكل آمن فى مواجهة هذا فيروس كورونا المستجد.