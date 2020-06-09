البحرين تدشن حملة جديدة للترويج للسياحة بعد أزمة كورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن تدشين حملة جديدة بعنوان #ولهنه_عليكم، ضمن إطار مساعيها لزيادة أعداد السياح الوافدين إلى مملكة البحرين بعد انقضاء أزمة فيروس كورونا كوفيد-19.

وبحسب صحيفة أخبار الخليج البحرينية، سيتم إطلاق الحملة عبر 3 مراحل على مدار العام، حيث ستبدأ أولاً بمرحلة "الإلهام" المعنية بالتواصل مع المتابعين رقميًا، عن طريق المنشورات التفاعلية والجلسات الحية، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة "التشجيع" التي ستركز على الترويج للأنشطة المُقامة، وانتهاءً بمرحلة "التحول" التي تتضمن التفاعل الحي مع الزوار بشكل مباشر حينما يتم السماح بعقد الفعاليات مرة أخرى.

وقالت الهيئة إن الحملة التي سيتم إطلاقها عبر حساب هيئة البحرين للسياحة والمعارض على تطبيق الإنستجرام، سيركز على الترويج لعوامل الجذب والتجارب الفريدة بمملكة البحرين، والتي تمنح الزوار ذكريات لا تنسى - رقميًا – وذلك عبر نشر جلسات تفاعلية مباشرة تهدف إلى تعريف المتابعين بما تقدمه المملكة.

وتهدف الحملة أيضًا إلى التواصل مع أصحاب المصلحة من قطاعات متعددة خلال هذه الأوقات الصعبة، وإعادة تنشيط قطاع السياحة على الصعيد المحلي، علاوة على المجالات الأخرى المعنية به، بغية الاستمرار بتطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.