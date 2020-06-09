وذكرت صحيفة "الاندبندنت " البريطانية -في سياق تقرير أوردته في موقعها على الانترنت اليوم الثلاثاء، أنه تم تنظيم حوالي مائتي احتجاج في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأن غالبيتها جرت بشكل سلمي ، حيث أعرب المحتجون عن معارضتهم لما أسموه "عدم المساواة والتحيز العنصري " المستمرين في المجتمع البريطاني بعد وفاة الأمريكي جورج فلويد في مدينة "مينيابوليس " على يد شرطي.

وأضافت الصحيفة أنه مع التركيز على العنف في (لندن) التي شهدت إصابة 35 ضابطًا ، والتخريب الذي اتضح في تمزيق تمثال "لإدوارد كولستون " تاجر الرقيق في "بريستول " ، حث رئيس الوزراء البريطاني على إنهاء أي صراع وقال إنه "لن يدعم هؤلاء الذين ينتهكون التباعد الاجتماعي "بينما يدّعون أن العنف قوض حركة حياة السود مهمة".

واعترف جونسون - الذي تعرض لانتقادات بسبب الطريقة التي تحدث بها عن مجموعات الأقليات في الماضي - بأن هناك الكثير الذي يتعين القيام به في معالجة عدم المساواة بينما كان يروج لتنوع وزرائه.

وقال إنه فخور لقيادة الحكومة "الأكثر تنوعا عرقيا " في تاريخ بريطانيا ، مضيفا أنه سعيد بنفس القدر بشأن العمل على تجنيد وتعزيز "المزيد من الشباب السود في الشرطة وفي مناحي الحياة الأخرى".