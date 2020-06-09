الاسترلينى يصعد فوق 1.27 دولار للمرة الأولى منذ مارس

رويترز

صعد الجنيه الاسترليني فوق مستوى 1.27 دولار اليوم الثلاثاء لكنه تراجع أمام اليورو مع تأثره بتغيرات في شهية المستثمرين للمخاطرة أكثر من قضايا محلية مثل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وسجلت العملة البريطانية مكاسب بلغت 3.1 في المئة مقابل الدولار هذا الشهر وقفزت فوق 1.27 دولار للمرة الأولى منذ مارس آذار مع إنهاء بضع دول إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا، وهو ما يضعف الطلب على العملة الأمريكية كملاذ استثماري آمن.

وبحلول الساعة 1640 بتوقيت جرينتش، كان الاسترليني مرتفعا 0.15 بالمئة أمام العملة الخضراء عند 1.2740 دولار.

لكنه تراجع 0.35 بالمئة أمام اليورو إلى 89.04 بنس. وما زال المستثمرون ينتظرون المزيد من المعلومات بشأن إعادة الفتح المقترحة لاقتصاد المملكة المتحدة.