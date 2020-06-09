 

كما الوزيران أيضا سبل استمرار البلدين في العمل معا لمواجهة جائحة فيروس "كورونا " العالمي.

 

كما أعرب الوزير البريطاني عن شكره لوزير الخارجية سامح شكري على مساهمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في "قمة اللقاحات" العالمية التي استضافتها المملكة المتحدة في 4 يونيو، والتي أكد فيها على أهمية التضامن الدولي لمكافحة انتشار المرض.