دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وحث جميع أطراف الصراع في ليبيا على إجراء مفاوضات بناءة.
وبحسب بيان أوردته شبكة سكاى نيوز الإخبارية، حث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف الليبية والدولية على وقف جميع العمليات العسكرية على الفور في ليبيا.
وأمس، رحب وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب- خلال اتصال هاتفى مع وزير الخارجية سامح شكرى، بالجهود المصرية لدعم حل شامل فى ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة - فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الوزيرين اتفقا على أهمية تعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية الأخرى، بما في ذلك قضية "سد النهضة" .
كما الوزيران أيضا سبل استمرار البلدين في العمل معا لمواجهة جائحة فيروس "كورونا " العالمي.
كما أعرب الوزير البريطاني عن شكره لوزير الخارجية سامح شكري على مساهمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في "قمة اللقاحات" العالمية التي استضافتها المملكة المتحدة في 4 يونيو، والتي أكد فيها على أهمية التضامن الدولي لمكافحة انتشار المرض.
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