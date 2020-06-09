الاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا وإيطاليا يحثون أطراف الصراع في ليبيا على وقف العمليات العسكرية

رويترز

أصدر كل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بيانا مشتركا يحثون فيه جميع أطراف الصراع في ليبيا على إجراء مفاوضات بناءة.

وحث البيان المشترك، جميع الأطراف الليبية والدولية على وقف جميع العمليات العسكرية على الفور في ليبيا.

وقد ناقش نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، مع وزير الشئون الخارجية الصينى وانج يى على هامش الحوار الإستراتيجي السنوي العاشر بين الاتحاد الأوروبي والصين للتحضير للقمة المقبلة، أزمة ليبيا، وإعلان القاهرة التى بادر بها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال بوريل، نتابع الأحداث أولًا باول، ومبادرة السلام التي اتخذتها مصر، تتماشى مع عملية برلين، وتحاول إرساء السلام والاستقرار في ليبيا، وهى، إيجابية، قائلًا: لذا نرحب بهذه المبادرة لأنها لا تتعارض مع عملية برلين ولكنها تقويها.

وأضاف بوريل: مرة أخرى، يجب أن نكرر أنه لا توجد بدائل لحل سياسي يعكس استنتاجات مؤتمر برلين، كما أكد قرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة التي اتخذت أيضًا باتفاق ومشاركة الصين.

وأوضح نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أنه عندما تسوء الأمور في الجيش، فإننا نهتم أكثر بوقف إطلاق النار، ويجب اغتنام كل فرصة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وبدء محادثات عسكرية تحت رعاية الأمم المتحدة للبدء من جديد، مشيرًا إلى أن المحادثات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة ستبدأ من جديد، ولا توجد بدائل لذلك.