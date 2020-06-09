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الاتحاد الأوروبى: نقل كوشيب السودانى إلى المحكمة الجنائية خطوة لتحقيق العدالة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:03 م
الاتحاد الأوروبى: نقل كوشيب السودانى إلى المحكمة الجنائية خطوة لتحقيق العدالة على كوشيب
كتبت: هناء أبو العز

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علق الاتحاد الأوروبى مساء اليوم، على  نقل محمد عبد الرحمن الملقب على كوشيب اليوم إلى المحكمة الجنائية الدولية  فى لاهاى مشيرًا إلى أن ذلك خطوة مهمة في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة في دارفور .
 
 و اتهمت المحكمة الجنائية الدولية علي كوشيب في أبريل  2007 بتهم عديدة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بين 2003 و 2004.
 
واشار بيان الاتحاد الأوروبى إلى أنه لا يزال إحضار العدالة الانتقالية والمساءلة عن الفظائع الماضية إحدى المهام الرئيسية للسلطات الانتقالية في السودان ، التي أعربت عن استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
 
ويلتزم الاتحاد الأوروبي التزاما راسخا بمنع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية ، وتجنب إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب. 
 
وأكد الاتحاد الأوروبى، مواصلته الدعم  القوي للمحكمة الجنائية الدولية وعملها.
 

على كوشيب

الاتحاد الأوروبى

المحكمة الجنائية

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