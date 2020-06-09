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الاتحاد الأوروبى: إعلان القاهرة لا يتعارض مع عملية برلين ويؤسس للاستقرار فى ليبيا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:16 م
الاتحاد الأوروبى: إعلان القاهرة لا يتعارض مع عملية برلين ويؤسس للاستقرار فى ليبيا جوزيب بوريل
كتبت: هناء أبو العز

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ناقش نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، مع وزير الشئون الخارجية الصينى وانج يى على هامش الحوار الإستراتيجي السنوي العاشر بين الاتحاد الأوروبي والصين للتحضير للقمة المقبلة، أزمة ليبيا، وإعلان القاهرة التى بادر بها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال بوريل، نتابع الأحداث أولًا باول، ومبادرة السلام التي اتخذتها مصر، تتماشى مع عملية برلين، وتحاول إرساء السلام والاستقرار في ليبيا، وهى، إيجابية، قائلًا: لذا نرحب بهذه المبادرة لأنها لا تتعارض مع عملية برلين ولكنها تقويها.

وأضاف بوريل: مرة أخرى، يجب أن نكرر أنه لا توجد بدائل لحل سياسي يعكس استنتاجات مؤتمر برلين، كما أكد قرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة التي اتخذت أيضًا باتفاق ومشاركة الصين.

وأوضح نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أنه عندما تسوء الأمور في الجيش، فإننا نهتم أكثر بوقف إطلاق النار، ويجب اغتنام كل فرصة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وبدء محادثات عسكرية تحت رعاية الأمم المتحدة  للبدء من جديد، مشيرًا إلى أن المحادثات السياسية  تحت رعاية الأمم المتحدة ستبدأ من جديد، ولا توجد بدائل لذلك.

 


الاتحاد الاوروبى

جوزيب بوريل

اعلان القاهرة

ازمة ليبيا

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