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الإمارات تصدر طابعًا تذكاريًا في ذكرى تأسيس الجامعة العربية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:59 م
الإمارات تصدر طابعًا تذكاريًا في ذكرى تأسيس الجامعة العربية الإمارات تصدر طابعا تذكاريا في ذكرى تأسيس الجامعة العربية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة طابعًا تذكاريًا مميزًا احتفالا بالذكرى الـ 75 لتأسيس جامعة الدول العربية تخليدا لهذه الخطوة التاريخية التي اتخذها الجيل المؤسس من القادة العرب لتطوير إطار مؤسسي يحكم العلاقات بين الدول العربية.

ووفقا لصحيفة البيان الإماراتية، بهذه المناسبة المميزة أصدر "بريد الإمارات" 25 ألف طابع وألف مغلف لإصدار اليوم الأول، وتتوفر الطوابع التذكارية في مراكزه الرئيسية لسعادة المتعاملين ومتجره الإلكتروني.

وقال عبد الله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات إن ذكرى اليوبيل الماسي لتأسيس جامعة الدول العربية تشكل مناسبة هامة ترمز إلى بدء منظومة التعاون العربي المشترك.

وعبر عن فخرهم في بريد الإمارات بالاحتفال بهذه المناسبة من خلال إصدار هذا الطابع الذي يوثق إنجازات جامعة الدول العربية في مجالات العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.

جدير بالذكر أنه ومنذ تأسيسها عام 1945 شهدت مسيرة جامعة الدول العربية استقلال الدول العربية عن الاستعمار وانضمامها إلى عضويتها التي تضم حاليا 22 دولة عربية.

يعد هذا الطابع التذكاري بمثابة تذكير بتاريخ الجامعة ويسلط الضوء على أهمية مشروع "توثيق ذاكرة جامعة الدول العربية" الذي يجمع جهود الدول الأعضاء للحفاظ على التراث التاريخي الإقليمي.

وحلت الذكرى الـ 75 لتأسيس جامعة الدول العربية فى يوم 22 مارس الماضى.


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