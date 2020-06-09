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الإعدام لمزارع بتهمة قتل 4 أشخاص بسبب خلاف على قطعة أرض بقنا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:24 م
الإعدام لمزارع بتهمة قتل 4 أشخاص بسبب خلاف على قطعة أرض بقنا حبل المشنقة - أرشيفية
قنا- وائل محمد

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قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضويه المستشار سعيد محمد دسوقي الجزار، وشريف عفت مصطفى، وأمانة سر صلاح فراج، ومحمد حسني، وعلاء محمد، على مزارع بالإعدام شنقًا بتهمة قتل شقيقين وعمه وحفيده، بطلق ناري بسبب خلافات على قطعة أرض في قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى أبريل من عام 2018، عندما وجهت نيابة قنا إلى بهاء.م.ف، 31 عامًا، مزارع، مقيم في الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا، بتهمة قتل عمه عتيطو.و، وحفيده الطفل محمد عزت، وشقيقين من أبناء عمومته، وهم عطا، وعبدالمعطي، بسبب خلافات على قطعة أرض في قرية الحجيرات في قنا.

وكان المتهم قد استولى على قطعة أرض وعند مناقشته من قبل المجني عليه عمه عتيطو قام بقتله ببندقية آليه، وقتل في ذات الوقت والمكان حفيده الطفل، وشقيقين من أبناء عمه الآخر، باستخدام بندقية آلية، وفر هاربًا، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبطه ومن ثم محاكمته بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي ومنها للحكم عليه بالإعدام شنقًا.

 


محافظة قنا

اخبار الحوادث

اعدام مزارع

محكمة جنايات قنا

خلافات على قطعة ارض

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