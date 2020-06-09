الأمم المتحدة: 22 مليون دولار من البنك الدولى إلى تشاد

كتبت - هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنه فى تشاد، يوجد أكثر من 830 حالة إصابة بـ كوفيد-19 وحوالي 70 حالة وفاة، حيث يعمل فريق الأمم المتحدة، بقيادة المنسقة المقيمة فيوليت كاكيوميا ، مع الحكومة والشركاء لمعالجة الآثار الصحية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة من الوباء

ولفت دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة ساعدت في بث إعلانات خدمات الصحة العامة بـ 17 لغة عبر 20 محطة إذاعية مجتمعية وتدريب أكثر من 700 شخص للقيام بالتواصل المجتمعي حول قضايا الصحة والصرف الصحي.

وأضاف دوجاريك أن برنامج الغذاء العالمي تبرع بـ 12 خيمة متنقلة بسعة 100 سرير لوزارة الصحة، بتمويل يبلغ نحو 22 مليون دولار من البنك الدولي ، وأنه قدم أيضًا 17 الف طن من الغذاء لمدة ثلاثة أشهر إلى ثماني مقاطعات.

وأوضح دوجاريك أنه بفضل التمويل المقدم من البنك الدولي، تدعم منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) 20 الف أسرة في ثماني محافظات من خلال توفير البذور والمعدات الزراعية. كما تبرعت وكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR) بـ 30 جهاز كمبيوتر و 30 مودم لتعزيز قدرة وزارة الصحة على جمع الاتصالات والبيانات.