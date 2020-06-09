اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة: 11 مليون سوري بحاجة للمساعدة بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 133%

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:08 م
الأمم المتحدة: 11 مليون سوري بحاجة للمساعدة بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 133% ستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة
كتبت - هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة عن قلق الأمين العام أنطونيو جوتيريش، من الارتفاع السريع في أسعار المواد الغذائية في سوريا، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 11 مليون امرأة وطفل ورجل، بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية، بعد أن زادت الأسعار بأكثر من الضعف في العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 133 % في جميع أنحاء البلاد.

ولفت دوجاريك إلى أنه وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي، يعاني 9.3 مليون شخص في سوريا من انعدام الأمن الغذائي، واستمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع. في مايو، ارتفعت تكلفة سلة الغذاء القياسية بنسبة 11 % في المتوسط ​​مقارنة بشهر أبريل.

وأضاف دوجاريك أن محافظة إدلب أسوأ المحافظات تأثراً، حيث سجلت أعلى أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء سوريا لتصل سلة الغذاء في إدلب زيادة بنسبة 30٪ في أسعار المواد الغذائية في شهر واحد فقط. وفي الوقت نفسه، تؤثر التدابير الوقائية على وصول الأسر إلى الدخل. ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، تأثر الإنتاج الزراعي والحيواني بتهديد الأمن الغذائي في جميع أنحاء سوريا.

وأشار دوجاريك إلى أنه في مواجهة هذه الاحتياجات المتزايدة، تعالج العمليات الإنسانية، بما في ذلك المساعدة الغذائية من برنامج الأغذية العالمي، الاحتياجات على نطاق واسع، يتم توزيع المواد الغذائية المنقذة للحياة شهريًا على 4.5 مليون شخص في 14 محافظة سورية.

 


ستيفان دوجاريك

الأمم المتحدة

سوريا

إدلب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة : 26.4 % نسبة الشفاء من كورونا و29.9 % تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية

الصحة : 26.4 % نسبة الشفاء من كورونا و29.9 % تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية

"فاروس" مستشاراً مالياً لمساهمى الشركة الحديثة للمواد العازلة

"فاروس" مستشاراً مالياً لمساهمى الشركة الحديثة للمواد العازلة

إنفوجراف.. مصر على عرش تطوير الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط

إنفوجراف.. مصر على عرش تطوير الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط

البنك المركزى: بيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 509 ملايين دولار

البنك المركزى: بيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 509 ملايين دولار

رئيس الوزراء يتابع مع وزير العدل قضايا التحكيم و الإجراءات الاحترازية بالمحاكم

رئيس الوزراء يتابع مع وزير العدل قضايا التحكيم و الإجراءات الاحترازية بالمحاكم

عالم إيطالى: تراجع ملحوظ فى معدلات إنتشار فيروس كورونا

عالم إيطالى: تراجع ملحوظ فى معدلات إنتشار فيروس كورونا

وزير الإسكان يشدد على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ

وزير الإسكان يشدد على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ

البنك الأهلى: الانتهاء من نشر شرائح عازلة بـ202 فرع فى خطة الحماية من كورونا

البنك الأهلى: الانتهاء من نشر شرائح عازلة بـ202 فرع فى خطة الحماية من كورونا

سى إن إن:22ولاية أمريكية تشهد قفزات جديدة فى حالات الإصابة بكورونا

سى إن إن:22ولاية أمريكية تشهد قفزات جديدة فى حالات الإصابة بكورونا

"سعر الدولار فى 2020" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"سعر الدولار فى 2020" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة