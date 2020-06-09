الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع.. والعظمى تصل لـ39 درجة

كشفت الدكتور إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية بداية من غدا الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع الجارى، لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها بقيم تتراوح بين 2 لـ 3 درجات.

وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن درجات الحرارة تعاود ارتفاعها غدا الأربعاء وتصل مع نهاية الأسبوع 38 و 39 درجة، موجهة عدة نصائح للمواطنين بضرورة ارتداء الملابس القطنية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب السوائل ، وتجنب الجلوس في الأماكن سيئة التهوية.

وكشفت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط بينما يأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف على والرياح نشطة.

ويشهد شمال الصعيد طقس حار ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.