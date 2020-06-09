الأردن يقرر إغلاق مسجد شهير جنوب عمان احترازيا لظهور إصابات كورونا بالمنطقة

كتب وكالات

أغلقت وزارة الأوقاف الأردنية مسجد عمر بن الخطاب، فى حى المرقب بمنطقة ماركا الجنوبية فى العاصمة عمان، احترازيا، بحسب "روسيا اليوم".

وقال الناطق الإعلامى باسم الوزارة حسام الحيارى، إن "الوزارة أغلقت المسجد احترازيا، لوجود إصابات فى المنطقة، يشتبه أنها لمخالطى طبيب مصاب، أعلن عنها الأحد".

وأضاف، أن "الإغلاق جاء فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها وزارة الصحة للكشف عن المخالطين، ما استدعى اتخاذ هذه الخطوة، حفاظا على سلامة المصلين وأهالى المنطقة من انتقال العدوى".

وأوضح، أن "وزير الأوقاف شدد على إغلاق المساجد التى تقع ضمن مناطق يظهر أو يشتبه فيها بحالات مصابة، وشدد، على أن "مساجد الأردن سليمة، ولكن الغاية من الإغلاق عدم انتشار العدوى فى مناطق يشتبه بوجود إصابات فيها".