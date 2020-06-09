الأردن: إنهاء الحجر الصحى بفنادق البحر الميت استعدادا لاستقبال السياحة

كتبت آمال رسلان

قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندى، إن فنادق البحر الميت سوف تتوقف عن خدمة الحجر الصحى للعائدين من الخارج، وذلك استعدادا لاستضافة السياح الاردنيين بالتزامن مع فتح السياحة الداخلية.

وأوضح الهندى خلال حواره مع أحد الإذاعات المحلية، أن الفوج الثالث من العائدين من الخارج سيكون أخر فوج يتم حجره صحياً في فنادق البحر الميت، استعداداً لاستقبال السياح الأردنيين في تلك الفنادق ضمن برنامج "أردننا جنة".

وأضاف الهندى أنه سيتم تخصيص فنادق عمان فقط للحجر الصحي ضمن الفوج الرابع المقبل، مؤكدا أن وزارة السياحة بدأت باعادة جزء من تكاليف الحجر للعائلات التي حجرت في غرفة واحدة، وعليه سيتم اعادة كافة المبالغ الاضافية للمواطنين.

وأعلنت وزيرة السياحة والآثار الأردنية مجد شويكة، بداية الاسبوع الجارى ان الموسم الثاني من برنامج "اردننا جنة - اردننا بخير" للسياحة الداخلية، سينطلق رسميا في العشرين من الشهر الحالي ، بعد ان كان مقررا اطلاقه خلال الربيع الماضي، لكنه تـاخر بسبب تداعيات جائحة وباء كورونا العالمية.

وقالت شويكة في بيان صحفى أن الموسم الثاني من برنامج " اردننا جنة" سيشمل 60 وجهة، وسيكون على مرحلتين، الأولى تنطلق من الجنوب وتشمل 23 وجهة، والثانية تشمل 37 وجهة لمناطق الشمال والوسط. وبينت انه جرى في الموسم الجديد لبرنامج "اردننا جنة - اردننا بخير "، إشراك المكاتب السياحية في تسويق البرنامج الى جانب الوزارة وهيئة تنشيط السياحة، حيث جرى تحديث التطبيق الإلكترونى الخاص بالبرنامج بحيث تجري عملية التسجيل والاشتراك في البرنامج من قبل المواطنين والزوار بطريقة سهلة وميسرة ، تتناسب مع متطلبات مرحلة التعافي من وباء فيروس كورونا.

ولفتت إلى ان الوزارة قامت الاسبوع الماضي، وعبر موقعها الالكتروني ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، بتعميم "دليل إجراءات تدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من إنتشار فيروس الكورونا " الخاص بالقطاع السياحي.