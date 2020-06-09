اليوم السابع
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خالد صلاح
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اكتشاف أقدم حشرة فى العالم.. حفريات عمرها 425 مليون عام فى جزيرة بإسكتلندا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:58 م
اكتشاف أقدم حشرة فى العالم.. حفريات عمرها 425 مليون عام فى جزيرة بإسكتلندا حفريات لأقدم حشرات العالم
وكالات

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أعلن علماء في جامعة تكساس الأميركية، العثور على حفريات لحشرات يبلغ عمرها مئات الملايين من السنوات، في جزيرة كيريرا الإسكتلندية، لتكون بذلك أقدم أثر معروف لحشرة حتى الآن.

 
 
ووفقا للنتائج التي نشرت في صحيفة "هيستوريكال بيولوجي"، أوضح العلماء أن عمر تلك الأحافير يقدر بنحو 425 مليون عام، في اكتشاف يلقي الضوء على تطور الحشرات والنباتات الذي ربما حدث بسرعة أكبر مما يعتقد بعض الخبراء،".
 
وقال مايكل بروكفيلد، الباحث المشارك من كلية "جاكسون" لعلوم الأرض بجامعة "يو تي أوستن"، إن الحشرات أحدثت "قفزة كبيرة" فيما يتعلق بالتطور، وفقا لتصريحات نشرتها شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.
 
وأضاف بروكفيلد : "يبدو أن هناك تطورا سريعا من الوديان الجبلية، وصولا إلى الأراضي المنخفضة، ثم إلى جميع أنحاء العالم بعد ذلك".
 
وقال بروكفيلد إنه "قد تكون هناك حفريات أقدم من الحشرات والنباتات لكن لم يتم العثور عليها بعد".
 
وكانت إسكتلندا مسرحا لكشوف أحفورية أخرى، حيث اكتشف خبراء مؤخرا على سبيل المثال "أرض الديناصور" على جزيرة سكاى قبالة الساحل الشمالي الغربي للبلاد.
 
وفي عام 2018، أعلن علماء الحفريات أيضا عن اكتشاف بصمة ديناصور نادرة للغاية، عمرها 170 مليون عام في إسكتلندا.

 


اكتشاف اثرى

كشف اثرى

جزيرة كيريرا

حفريات

حشرات

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