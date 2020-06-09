اكتشاف أقدم حشرة فى العالم.. حفريات عمرها 425 مليون عام فى جزيرة بإسكتلندا

وكالات

أعلن علماء في جامعة تكساس الأميركية، العثور على حفريات لحشرات يبلغ عمرها مئات الملايين من السنوات، في جزيرة كيريرا الإسكتلندية، لتكون بذلك أقدم أثر معروف لحشرة حتى الآن.

ووفقا للنتائج التي نشرت في صحيفة "هيستوريكال بيولوجي"، أوضح العلماء أن عمر تلك الأحافير يقدر بنحو 425 مليون عام، في اكتشاف يلقي الضوء على تطور الحشرات والنباتات الذي ربما حدث بسرعة أكبر مما يعتقد بعض الخبراء،".