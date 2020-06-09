اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:08 م
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اعرف الحالة المرورية أعلى كوبري أكتوبر المتجه من مدينة نصر للمهندسين

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:36 م
اعرف الحالة المرورية أعلى كوبري أكتوبر المتجه من مدينة نصر للمهندسين كوبرى اكتوبر
كتبت أمنية الموجى

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سادت حالة من الاستقرار المرورى، اليوم الثلاثاء، أعلى كوبرى أكتوبر، الاتجاه القادم من مدينة نصر إلى المهندسين، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية، وشهد الكوبرى فى الجزء من مطلع صلاح سالم وحتى رمسيس كثافات بسيطة للسيارات تسببت فى حالة زحام استمرت لبضع ثوان، وقلت الكثافات من التحرير وحتى المهندسين.

كما شهد محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهية فى الاتجاه القادم من أكتوبر والمتجه لميدان لبنان بعض الأحجام المرورية، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند الحى العاشر بطريق الوفاء والأمل بسبب كسر ماسورة مياه.

 

وظهرت بعض الكثافات أعلى الطريق الزراعى عند منطقة قلما بسبب إنشاء كوبرى سيارات، كذلك الأمر عند الطريق الدائرى القادم من منطقة ميت نما بالقرب من مؤسسة الزكاة، كما ظهرت بعض الأحجام أيضا أعلى الطرق الدائرية القادمة من المنيب ومتجهة لمنزل الأوتوستراد، وكذلك الأمر بالنسبة للطريق القادم من الزراعى والمتجه لنفق السلام.

 

وتنسق الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى، مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، لمتابعة حركة السيارات واتخاذ الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كل الطرق، ونشر الخدمات المرورية على كل مداخل ومخارج المدن والطرق المؤدية للقاهرة الكبرى لمراقبة حركة المرور تحسبا لسقوط أمطار وحدوث رياح مثيرة للأتربة بناء على تحذيرات الأرصاد الجوية.

كما كثفت إدارات المرور من التواجد المروري الفعال لأي طارئ والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، ورقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، مع مراقبة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق السريعة وسط انتشار الخدمات المرورية.

 


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