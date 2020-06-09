اطمن على نفسك.. متى يجب إجراء تحليل الرصاص فى الدم؟

كتبت فاطمة خليل

الرصاص من المعادن التي من المحتمل أننا جميعاً لدينا القليل منها في أجسامنا، لأنه في كل مكان حولنا، لكن التعرض لكميات عالية من الرصاص يمكن أن يكون خطيراً وتعتبر المنازل القديمة التي استخدم فيها الطلاء القائم على الرصاص وكذلك أنابيب المياه المحتوية على الرصاص والعمل بالمصانع مصادر رئيسية للتعرض لهذا المعدن، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على متى يجب إجراء تحليل الرصاص في الدم، وفقاً لموقع "webmd".

من الذي يجب أن يخضع لاختبار الرصاص فى الدم؟



إذا كانت هناك فرصة تعرضك أنت أو طفلك للرصاص، يمكن أن يُظهر اختبار الدم البسيط مقدار العنصر، إن وجد، في مجرى الدم وإذا أظهرت نتائج الاختبار مستويات عالية، يمكنك أنت أو طفلك بدء العلاج لاستخراج الرصاص من جسمك.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن هناك مجموعات من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 6 سنوات يجب اعتبارها "ذات أولوية عالية" لفحص دم الرصاص:

-أولئك الذين يعيشون في منازل قديمة الذين خضعوا أو يخضعون لتجديد منازلهم.

-الأطفال الذين لديهم أشقاء أو أقارب أو زملاء في اللعب أو زملاء في الدراسة أصيبوا بالتسمم بالرصاص

-الأطفال الذين لديهم أحد الوالدين أو غيرهم في المنزل الذين تشمل وظائفهم التعرض للرصاص.

-الأطفال الذين يعيشون بالقرب من مصانع إعادة تدوير البطاريات أو مصاهر الرصاص النشطة أو أماكن العمل الأخرى التي تسمح بإطلاق الرصاص في الجو.

-إذا كنت تعمل في مكان تتعرض فيه لخطر كبير للتعرض للرصاص، فيجب أن تخضع للاختبار بانتظام.

كيف يتم إجراء فحص دم الرصاص؟



ستقوم الممرضة بوخز إصبعك وأخذ كمية صغيرة من الدم أو قد تسحب الدم من الوريد.

يجب أن تحصل على نتائجك في غضون يومين.

إذا أظهر الاختبار مستويات عالية تتطلب العلاج، فستطلب إزالة الرصاص من الجسم من خلال عملية تسمى استخلاب، يتم إعطاؤك دواءً خاصًا يربط الرصاص والمعادن الثقيلة الأخرى به و بمرور الوقت ، تتم إزالة الدواء والمعادن من الجسم عن طريق البول.

نتائج تحليل الرصاص



تعتبر مستويات الرصاص في الدم الطبيعية 5 ميكروجرام / ديسيلتر أعلى من المستوى الطبيعي أو الآمن لدى الأطفال.

إذا كان مستوى الرصاص في دم طفلك 45 ميكروجرام / ديسيلتر أو أعلى ، فسوف يحتاج إلى علاج لخفض المستوى.

أي نتيجة اختبار مرتفعة تعني أن طفلك قد تعرض للرصاص. حاول العثور على مصادر التعرض للرصاص في منزلك أو في أي مكان آخر في بيئة طفلك.

في البالغين ، تعتبر مستويات الرصاص في الدم حتى 10 ميكروجرام / ديسيلتر طبيعية.

في أي مكان من 10 إلى 25 ميكروجرام / ديسيلتر علامة على أنك تتعرض بانتظام للرصاص.

عند 80 ميكروجرام / ديسيلتر ، يجب أن تفكر في العلاج. المستويات الأقل من 80 ميكروجرام / ديسيلتر مع الأعراض قد تشير أيضًا إلى الحاجة إلى العلاج.