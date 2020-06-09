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استطلاع إيفوب: عمدة باريس تتصدر قائمة الانتخابات البلدية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:16 م
استطلاع إيفوب: عمدة باريس تتصدر قائمة الانتخابات البلدية الانتخابات البلدية الفرنسية
كتب : أحمد علوى

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أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "إيفوب" في الفترة ما بين 2 إلى 5 يونيو الجاري، تصدر قائمة رئيسة بلدية باريس آن ايدالجو وحزب "الخضر" بقيادة دافيد بيليار نوايا التصويت في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية التي ستنظم في 28 يونيو.

وأشارت نتائج هذا الاستطلاع إلى إمكانية حصول آن ايدالجو على 44 بالمئة من الأصوات متقدمة على منافستها الرئيسية رشيدة داتي من حزب "الجمهوريون" (اليمين) والتي قد تتحصل على 33 بالمئة من الأصوات، فيما جاءت الوزيرة السابقة للصحة أنييس بوزان ومرشحة حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم في المرتبة الثالثة بـ20 بالمئة من الأصوات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاستطلاع هو الأول من نوعه منذ إيداع القوائم الانتخابية، وتقديمه إلى وزارة الداخلية.

وإلى ذلك، قرر 3 بالمئة من سكان باريس التصويت لقوائم انتخابية أخرى، مثل القائمة التي يقودها عالم الرياضيات سيدريك فيلاني الذي كان ينتمي سابقا إلى الحزب الحاكم أو إلى قائمة دانييل سيمونيه من حزب "فرنسا الأبية" حسب إذاعة " سود بريس".

وكان استطلاع أخر أجراه معهد "إيفوب" في 15 مارس الماضي، أي قبل أسبوع واحد فقط من الدورة الأولى التي نظمت في 22 من نفس الشهر، قد تنبأ بحصول القائمة المشتركة بين الاشتراكية آن ايدالجو ودافيد بيليار من حزب "الخضر" على 41 بالمئة من الأصوات، مقابل 33 بالمئة لصالح رشيدة داتي و26 بالمئة لصالح قائمة مشتركة محتملة بين أنياس بوزان وسيدريك فيلاني.

 

 

 


فرنس

الانتخابات البلدية فى فرنسا

ان ايدالجو

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