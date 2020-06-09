اليوم السابع
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ارتفاع سعر النفط الكويتى 2.18 دولار ليسجل 37.52 دولار للبرميل

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:13 م
ارتفاع سعر النفط الكويتى 2.18 دولار ليسجل 37.52 دولار للبرميل النفط - أرشيفية
كتبت – مروة الغول

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أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي 2.18 دولار للبرميل ليبلغ 37.52 دولار للبرميل في تداولات أمس الاثنين، مقابل 35.34 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضية.
 
وتباينت أسعار النفط اليوم، حيث سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 40.79 دولار للبرميل  وانخفض العقد 1.50 دولار أمس الاثنين، بعد تسجيل مكاسب على مدى سبع جلسات، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.8 بالمئة ما يوازي 31 سنتا إلى 38.50 دولار للبرميل بعدما انخفض 1.36 دولار أمس.
 
واليوم، أشاد وزراء الطاقة فى السعودية وروسيا والجزائر بقرار منتجى النفط فى تحالف (أوبك+) تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج القياسية لشهر إضافي، وهو يوليو المقبل، معتبرين أن هذا القرار سيدعم استعادة التوازن والاستقرار فى السوق النفطية والتى تعانى من تداعيات جائحة كورونا.
 
وقال وزير الطاقة السعودى، إن المملكة سوف تكتفى بتطبيق التخفيضات الطوعية الإضافية وقدرها مليون برميل يوميا لشهر يونيو الجارى فقط وقدرها مليون برميل يوميا بسبب ارتفاع الطلب المحلى فى شهور الصيف، ولكنه ستوفى بكافة الالتزامات فى خفض الانتاج بحسب اتفاق أوبك + والبالغ قدره 7ر9 مليون برميل يوميا .
 
فيما قال بيان اليوم، إن مؤسسة النفط الليبية أعلنت حالة القوة القاهرة في تحميلات حقل الشرارة النفطي ،وقالت مصادر لرويترز ، إن حقل الشرارة النفطي الليبي يستأنف الإنتاج بعد وقفه.
 
وكانت قد أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان، استئناف بعض الإنتاج في حقل الشرارة النفطي العملاق بجنوب البلاد. كان مهندسان في الحقل أبلغا رويترز أن الإنتاج يعود تدريجيا عقب حصار أغلق الحقل البالغة طاقته 300 ألف برميل يوميا لأكثر من أربعة أشهر.
 
وقالت مؤسسة النفط إن الإنتاج عاد إلى حقل الشرارة "بعد مفاوضات طويلة قامت بها المؤسسة لفتح صمام الحمادة الذي تم إغلاقه بشكل غير قانوني في شهر يناير الماضي".

النفط

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