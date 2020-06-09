ارتفاع الإصابات بـكورونا فى إسرائيل لـ 18.180 حالة

كتب- هاشم الفخراني

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 148 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 18,180 إصابة، بينهم 299 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان نشرته "هأارتس" أن من بين عدد الاصابات توجد 31 حالة خطيرة منهم 24 شخصًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 41 شخصًا حالتهم متوسطة، بينما تماثل 15,159 شخصًا للشفاء. مشيرة إلى ان عدد المرضى الحاليين الفعليين) هو 2,722 حالة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 111 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 2611 مصابًا للعلاج المنزلي والفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.

وكشفت بيانات شبه رسمية نشرتها صحيفة" معاريف" الإسرائيلية النقاب عن أن أنه على الرغم من عودة 300 ألف إسرائيلي إلى أعمالهم خلال الأسابيع الأخيرة، بعد تخفيف الحكومة الإسرائيلية القيود التي فرضتها، نتيجة انتشار فيروس كورونا إلا أن هناك 900 ألف عاطل ما زالوا ضمن البطالة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا العدد يشمل عاطلين ومجبورين على إجازات قسرية ، حيث تسببت أزمة فيروس كورونا بتعطل أكثر من مليون و200 ألف عامل في إسرائيل.

وبدأ إخراج العمال في إجازات في شهر مارس الماضي ، ولكن منذ أواسط الشهر الماضي بدأ عمال بالعودة إلى أماكن عملهم، إثر تخفيف الحكومة الإسرائيلية القيود التي فرضتها لمنع انتشار الفيروس، ولكن العديد من المرافق الاقتصادية في إسرائيل، ما زالت معطلة، وخاصة الفنادق.