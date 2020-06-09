اليوم السابع
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اجتماع بالرى لمتابعة مشروعات الحماية من السيول وتأهيل الترع

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:59 م
اجتماع بالرى لمتابعة مشروعات الحماية من السيول وتأهيل الترع وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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اجتمع اليوم المهندس شحتة إبراهيم - رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بوزارة الموارد المائية والرى، برؤساء الإدارات المركزية ومديرى عموم إدارات التوسع الأفقى والمشروعات، وذلك عن طريق الفيديو كونفراس.


وناقش الاجتماع موقف العمليات الحاليه التى يقوم بها للحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار والكبارى وغيرها، ومناقشة سبل دفع أى معوقات للإسراع فى تنفيذ تلك الأعمال، كما تم مناقشة موقف عمليات المشروع القومى لتأهيل الترع.

كما تم مناقشة موقف المقترحات المطروحة للإستفادة من مياة المنخفضات فى توشكى لتوسيع الرقعة الزراعية، وكذلك مناقشة مستجدات دراسة مقترحات وبدائل الأراضى الصالحة بشبه جزيرة سيناء.

أكد المهندس شحته ابراهيم رئيس قطاع التوسع الافقى والمشروعات بوزارة الرى أن القطاع يقوم حاليا بتنفيذ عمليات تبلغ قيمتها حوالى 1.1مليار جنيه تنفذ خلال العامين الماليين 2019/2020 – 2020/2021، وتتضمن مشروعات للحماية من لأخطار السيول باعتبار أن القطاع مسئولا عنها بمحافظات الجمهورية، عدا محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى باقى الأعمال الصناعية التى تحتاجها شبكة المجارى المائية من ترع ومصارف بمحافظات الجمهورية.

وأضاف شحتة أن قرار ضم مسئولية تنفيذ تلك النوعية من المشروعات إلى القطاع تأتى ضمن خطة الوزارة لزيادة معدلات التنفيذ المشروعات، ودعم جهود مهندسى الرى المسئولين عن إدارة، وتوزيع المياه لمختلف الأغراض التنموية وعلى رأسها الزراعة ومياه الشرب، وفى نفس الوقت الاستفادة من مهندسى القطاع بالمحافظات، حتى يقوم القطاع بدورة سواء من حيث تنفيذ مشروعات الحماية من السيول وتنفيذ الأعمال الصناعية على شبكة المجارى المائية بمختلف أنحاء الجمهورية، فى إشارة منه إلى قيام القطاع مؤخرا بتنفيذ أعمال ازدواج كوبرى العبور داخل مدينة الزقازيق، وبتمويل من المحافظة بنحو 4.5 مليون جنيه، وذلك لتقليل الكثافة المرورية داخل مدينة الزقازيق، وتسهيلا على المواطنين، وتم الانتهاء منه فى مدة قدرها 7 أشهر.

 


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