اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:22 م
خالد صلاح
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إيطاليا تدعو إلى توافق أوروبى على مرشح لرئاسة منظمة التجارة العالمية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:44 م
إيطاليا تدعو إلى توافق أوروبى على مرشح لرئاسة منظمة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية
أ ش أ

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 أكدت إيطاليا أهمية توافق الأوروبيين على مرشح لرئاسة منظمة التجارة العالمية، لخلافة البرازيلى روبرتو ازيفيدو، الذى سيترك منصبة نهاية أغسطس القادم، قبل عام من الموعد الرسمى على انتهاء ولايته.

وأوضحت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن وكيل وزارة الخارجية ايفان سكالفاروتو أكد ذلك خلال اجتماع غير رسمى عبر تقنية دائرة الفيديو للمجلس الأوروبى للتجارة الخارجية.


وقالت الخارجية الإيطالية فى مذكرة، إن سكالفاروتو فى معرض شكره للرئاسة الكرواتية للاتحاد الاوروبى ومفوض التجارة فيل هوجان على عملهما، أشار إلى أن اختيار المدير العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية يمثل لحظة رئيسية لمستقبل المنظمة، معربا عن سعادته بأن الدول الأعضاء قد اتفقت على أهمية تحديد مرشح من ذوى المستوى السياسى الرفيع القادر على إحداث الإجماع الضرورى على عملية الإصلاح المؤسسى المعقدة لمنظمة التجارة.


كما ناقش اجتماع وزراء التجارة الاوروبيين، وفق المذكرة، تداعيات جائحة فيروس كورونا على التجارة، مع التركيز بشكل خاص على صناعة الصلب الأوروبية.


وذكّر سكالفاروتو بأن "هذا الوباء جعل اقتصاداتنا عرضة للخطر ولهذا السبب يجب علينا جميعاً أن نبذل جهداً من حيث الطموحات، حيث يتعين علينا التفكير فى سياسة تجارية جديدة للاتحاد الأوروبى مستوحاة من مبادئ المرونة، والتكافؤ فى الفرص".


منظمة التجارة العالمية

إيطاليا

أوروبا

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