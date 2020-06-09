اليوم السابع
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إيران: الإعدام لإيرانى قدم معلومات للمخابرات الأمريكية عن مكان سليمانى

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:30 ص
إيران: الإعدام لإيرانى قدم معلومات للمخابرات الأمريكية عن مكان سليمانى قاسم سليمانى
رويترز

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قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران اليوم الثلاثاء، إن حكما بالإعدام صدر بحق إيراني قدم معلومات للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية عن مكان القائد العسكري قاسم سليماني وإن تنفيذ الحكم سيكون قريبا.

وأضاف غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحفي نقله التليفزيون "حُكم بالإعدام على محمود موسوي-مجد أحد جواسيس السي.آي.إيه والموساد. لقد كشف عن مكان الشهيد سليماني لأعدائنا".

كان سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، قد قُتل يوم الثالث من يناير في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة في العراق.

وكان قد قال على ربيعى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، إن طهران مستعدة لتبادل جميع السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن مسئولية أى مماطلة فى تبادل السجناء تقع على عاتق واشنطن.

وأفرجت السلطات الإيرانية الخميس الماضى عن الجندى الأمريكى السابق مايكل وايت الذى تم توقيفه فى يوليو 2018 فى إيران بتهمة إهانة المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى، وأكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مغادرة وايت الأراضى الإيرانية عبر تغريدة جاء فيها "وايت فى طائرة سويسرية غادرت للتو المجال الجوى الإيرانى".


ايران

سليماني

حكم الاعدام

المخابرات الأمريكي

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