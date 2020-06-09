اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:50 م
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إياتا: قطاع الطيران يتجه صوب خسارة 84 مليار دولار هذا العام

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:06 م
إياتا: قطاع الطيران يتجه صوب خسارة 84 مليار دولار هذا العام إياتا - أرشيفية
رويترز

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توقع الاتحاد الدولى للنقل الجوى (إياتا) اليوم الثلاثاء أن تؤدى أزمة فيروس كورونا إلى خسائر قياسية لقطاع الطيران تبلغ 84 مليار دولار فى عام 2020، معتبرا إياه "أسوأ عام في تاريخ الطيران".

وقال الاتحاد إن من المتوقع أن ترتفع حركة السفر الجوى بنسبة 55% في عام 2021 من مستواها المنخفض هذا العام، لكنها ستكون أقل بنسبة 29% عن مستواها لعام 2019.

وقال المدير العام للاتحاد ألكسندر دو جونياك "من الناحية المالية، فإن (القطاع) سيتراجع في عام 2020 ​​باعتباره أسوأ عام في تاريخ الطيران".

وتنبأ الاتحاد بأن يُمنى القطاع في 2021 بخسائر بقيمة 15.8 مليار دولار أخرى، ليبلغ إجمالي الخسائر التي تُعزى إلى حد كبير إلى الوباء نحو 100 مليار دولار، إذ يظل مستوى التعافي أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة في حين خفضت شركات الطيران أسعارها لتستأنف أنشطتها.

 

 


إياتا

الاتحاد الدولى للنقل الجوى

كورونا

خسائر الطيران

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