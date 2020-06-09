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إنفوجراف.. مصر على عرش تطوير الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:22 ص
إنفوجراف.. مصر على عرش تطوير الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط الإنفوجراف
كتبت هند مختار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء ، انفوجراف ، أوضح من خلاله أن مصر من أهم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال تطوير الطاقة الشمسية.
 
وأشار الإنفوجراف إلى أنه يتم حاليا تجهيز جميع المبانى الإدارية فى العاصمة الإدارية الجديدة بمصر بأسطح شمسية وأن هناك حزمة من الحوافز الذى قدمتها الحكومة لتعزيز تطوير مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال إصدار قانون الاستثمار .
 
وأوضح الانفوجراف أن الحكومة تستهدف للطاقة الجديدة والمتجددة وفقا لاستراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 نسبة 42% من مزيج الكهرباء ، وأن قيمة الطلب المتوقع على الكهرباء فى 2030 تصل 67 جيجاوات . 
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