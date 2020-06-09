اليوم السابع
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إنفوجراف.. احسب قيمة فاتورتك وفقا للأسعار الجديدة للكهرباء

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:10 م
إنفوجراف.. احسب قيمة فاتورتك وفقا للأسعار الجديدة للكهرباء احسب قيمة فاتورتك بعد زيادة أسعار الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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يرصد"اليوم السابع" لقرائه قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية الجديدة قبل و بعد الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطن و ذلك وفقا للأسعار الجديدة التى سيتم تطبيقها بدأ من شهر يوليو القادم فى إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم و التى من المقرر أن تنتهى فى يوليو 2021 ، و فيما يلى قيمة فاتورة الكهرباء الفعلية بدون دعم الخاصة بشهر يوليو حسب الاستهلاك :

الانفوجراف
الانفوجراف

 

 

 -       50 كيلو وات ساعة شهريا (قيمة الفاتورة الفعلية 60 جنيه يتحمل المواطن 20 جنيه فقط تتحمل الدولة 40.7 جنيه).

-       100 كيلو وات ساعة شهريا (قيمة الفاتورة الفعلية 121 جنيه يتحمل المواطن 45 جنيه فقط)

-       200 كيلو وات شهريا (قيمة الفاتورة الفعلية 242  جنيه يتحمل  المواطن 136 جنيه فقط)

-       250 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 303 جنيه يتحمل  المواطن 189 جنيه فقط).

-       350 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 424 جنيه يتحمل المواطن 285 جنيه فقط)

-       450 كيلو وات ساعة (قيمة الفاتورة الفعلية 546 جنيه يتحمل  المواطن 407 جنيه فقط).

-       550 كيلو وات ( قيمة الفاتورة الفعلية 667 جنيه يتحمل المواطن 525 جنيه فقط).

-       650 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 788 جنيه يتحمل  المواطن 643 جنيه فقط).

-       700 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 849 جنيه)

-       800 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 970جنيه)

- 900 كيلو ( قيمة الفاتورة الفعلية 1092 جنيه)

- 1000 كيلو ( قيمة الفاتورة الفعلية 1213 جنيه)

- 1001 كيلو وات سيكون داعم و تبلغ تكلفة الفاتورة الفعلية 1214 جنيه يتحمل المواطن 1491 جنيه.


أسعار الكهرباء الجديد

أسعار الكهرباء 2020

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كيف تحسب فاتورة الكهرباء الجديدة

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