إنفوجراف.. احسب قيمة فاتورتك وفقا للأسعار الجديدة للكهرباء

كتبت رحمة رمضان

يرصد"اليوم السابع" لقرائه قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية الجديدة قبل و بعد الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطن و ذلك وفقا للأسعار الجديدة التى سيتم تطبيقها بدأ من شهر يوليو القادم فى إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم و التى من المقرر أن تنتهى فى يوليو 2021 ، و فيما يلى قيمة فاتورة الكهرباء الفعلية بدون دعم الخاصة بشهر يوليو حسب الاستهلاك :



الانفوجراف

- 50 كيلو وات ساعة شهريا (قيمة الفاتورة الفعلية 60 جنيه يتحمل المواطن 20 جنيه فقط تتحمل الدولة 40.7 جنيه).

- 100 كيلو وات ساعة شهريا (قيمة الفاتورة الفعلية 121 جنيه يتحمل المواطن 45 جنيه فقط)

- 200 كيلو وات شهريا (قيمة الفاتورة الفعلية 242 جنيه يتحمل المواطن 136 جنيه فقط)

- 250 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 303 جنيه يتحمل المواطن 189 جنيه فقط).

- 350 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 424 جنيه يتحمل المواطن 285 جنيه فقط)

- 450 كيلو وات ساعة (قيمة الفاتورة الفعلية 546 جنيه يتحمل المواطن 407 جنيه فقط).

- 550 كيلو وات ( قيمة الفاتورة الفعلية 667 جنيه يتحمل المواطن 525 جنيه فقط).

- 650 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 788 جنيه يتحمل المواطن 643 جنيه فقط).

- 700 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 849 جنيه)

- 800 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 970جنيه)

- 900 كيلو ( قيمة الفاتورة الفعلية 1092 جنيه)

- 1000 كيلو ( قيمة الفاتورة الفعلية 1213 جنيه)

- 1001 كيلو وات سيكون داعم و تبلغ تكلفة الفاتورة الفعلية 1214 جنيه يتحمل المواطن 1491 جنيه.