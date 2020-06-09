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إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2020 ونسب الزيادة للمنازل

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:00 م
إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2020 ونسب الزيادة للمنازل انفو أسعار الكهرباء
كتبت ـ رحمة رمضان

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أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة الحكومة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء المنزلية، وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021، بنسبة زيادة 19.1% أقل من العام الماضى 21%.

 

اسعار الكهرباء الجديدة 2020
اسعار الكهرباء الجديدة 2020

 

فيما يلي أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021، والتى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم، وهى كالآتي:

1ـ الشريحة الأولى من صفر حتى 50 كيلو وات "38 قرشا بدلا من 30 قرشا"

2ـ الشريحة الثانية من 51 حتى 100 كيلو وات "48 قرشا بدلا 40 قرشا"

3ـ الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات "65 قرشا بدلا من 50 قرشًا"

4ـ الشريحة الرابعة من 201 حتى 350 كيلو وات "96 قرشا بدلا من 82 قرشًا"

 5ـ الشريحة الخامسة من 351 حتى 650 كيلو وات "118 قرشا بدلا من 100 قرش"

6ـ الشريحة السادسة من 651 حتى ألف كليو وات "140 قرشا"

7ـ الشريحة السابعة من صفر حتى أقل من 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم "118 قرشًا".

8ـ من صفر لأكثر من 1000 "145 قرشا"

 

 


أسعار الكهرباء الجديدة

أسعار الكهرباء 2020

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