إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

كتبت ــ رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقرائه أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى بعد إعلان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء خطة إعادة هيكلة الدعم، والتى سيتم تطبيقها بدءاً من يوليو المقبل وحتى يوليو 2021، وفيما يلى أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجارى:-

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات ( 65 قرشا).

2- الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات ( 115 قرشا ).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 600 كيلو وات ( 140 قرشا).

4- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات (155 قرشا).

5- الشريحة الخامسة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات ( 160 قرشا)