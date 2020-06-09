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إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:40 م
إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى
كتبت ــ رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع" لقرائه أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى بعد إعلان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء خطة إعادة هيكلة الدعم، والتى سيتم تطبيقها بدءاً من يوليو المقبل وحتى يوليو 2021، وفيما يلى أسعار شرائح  الكهرباء للقطاع التجارى:-

1الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات ( 65  قرشا).

2- الشريحة الثانية  من صفر إلى  250  كيلو وات ( 115 قرشا ).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 600  كيلو وات ( 140 قرشا).

4- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف  كيلو وات (155 قرشا).

5- الشريحة الخامسة من صفر إلى  أكثر من ألف كيلو وات ( 160 قرشا)

 

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى

 


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