"إعلام القليوبية" يطلق حملة لحث المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، إطلاق حملة إعلامية لدعوة المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا بضرورة التبرع بالدم للمساهمة فى توفير بلازما الدم للمرضى المصابين في مستشفيات العزل للمساهمة فى علاجهم من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية، أن الحملة سوف تنطلق ابتداءا من يوم الأحد القادم من خلال المواقع الرسمية لصفحات مراكز الإعلام ومراكز النيل بمحافظة القليوبية، إلى جانب التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى للتواصل مع المتعافين وتنمية وعيهم بشروط التبرع والتى تتضمن إثبات الإصابة نتيجة مسحة إيجابية، وإثبات التعافى نتيجة لمسحتين سلبيتين، ومرور 14 يوما على تاريخ أخر مسحة سلبية.

وأوضح "عرفه"، أن الشروط تتضمن أيضا عدم ظهور أعراض أخرى بعد التعافى، على أن يكون السن من 18 الى 60 عاما، والوزن يزيد عن 50 كيلو جرام، إلى جانب الخلو من الأمراض القلبية أو الصدرية المزمنة، وعدم إجراء جراحات كبرى من قبل.

وأشاد الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، بالجهود الجبارة التي يقوم بها الفريق الطبي "الجيش الأبيض" في مستشفيات جامعة بنها ومستشفى العزل بقها وجميع مستشفيات الحميات والمستشفيات المركزية والعامة بالقليوبية والذين يعملون في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.