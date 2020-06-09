إطلاق أول تطبيق يتيح قاعدة بيانات للسيدات المؤهلات لعضوية مجالس إدارات الشركات

كتب هانى الحوتى

أطلقت هيئة الرقابة المالية، تطبيق ذكى عبر الهواتف المحمولة باسم " تمكين المرأةEmpowering Women- " لتدخل مبادرتها بإطلاق منصة إلكترونية، لتكوين قاعدة بيانات تضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية حيز التنفيذ، وتدفع بالمرأة للمشاركة في صنع القرار الإداري وتطوير الأداء النوعي للشركات، بعد أن دعمت قرارات الهيئة التنظيمية السابق إصدارها تحت رقمي 123 – 124 لسنة 2019 توفير بيئة تنظيمية مناسبة تُلزم الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتضمين عنصر نسائي على الأقل في مجالس إداراتها وحثت على إعطاء المرأة فرصة للتواجد بدائرة صنع القرارات، وامهلت الشركات فترة لتوفيق الأوضاع تمتد حتى نهاية عام 2020.

ودعا الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، الشخصيات النسائية الراغبة فى شغل مقعد بمجالس الإدارة للبدء في التقدم للمنصة الإلكترونية للهيئة وتسجيل بياناتهم، بعد أن تم تحميل التطبيق الذكى المميز بشعار الرقابة المالية على متجر جوجل باعتباره آلية موضوعية لإتاحة الكوادر النسائية أمام الشركات.



مخمد عمران يلتقي بعدد من الكوادر النسائية أون لاين

مخمد عمران يلتقي بعدد من الكوادر النسائية أون لاين

وعلى صعيد آخر افتتح رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، فعاليات أول برنامج تدريبي لمركز المديرين المصري بعنوان "شهادة عضو مجلس الإدارة " مصمم للكوادر النسائية لتأهيلهن لعضوية مجالس الإدارة -ويتم إجراؤه عن بُعد عبر شبكة المعلومات-وشاركت فيه مجموعة من سيدات الاعمال المصريات لتأهيلهن للانضمام الى قاعدة بيانات الهيئة للكوادر النسائية وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي.

وقال رئيس الهيئة، في الجلسة الأولى لبرنامج مركز المديرين إن إطلاق تطبيق الهيئة الذكى "تمكين المرأةEmpowering Women - " يمثل نقلة نوعية لجهود الهيئة المستمرة في التحول الرقمي، وتحقيق طموحاتها فى دعم وتمكين المرأة إعمالا لمبدأ المساواة بين الجنسين -على ارض الواقع –كأحد المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة والتي أكدت عليها الاستراتيجية الدولة المصرية 2030 وكذا استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022).

وأضاف عمران، أنه حرصاً من الهيئة على ضمان أن تضم قاعدة البيانات الكوادر النسائية المؤهلة لتساهم فى إدارة الشركات المقيدة والعاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية فقد تم تشكيل مجموعة عمل من كبار مسئولي وأعضاء مجالس إدارات كبرى المؤسسات المصرية للبت والنظر فى طلبات التسجيل التي يتم التقدم بها عبر التطبيق من بين السيدات اللاتي لا يشغلن منصب عضو مجلس إدارة للاختيار من بينهن، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من السيدات لتولي هذا المنصب ويتم الموافقة على طلب الانضمام لقاعدة البيانات بالهيئة طبقا لمعايير وقواعد الحوكمة .



رئيس الرقابة يفتتح برنامج تدريبي مصمم للكوادر النسائية لتأهيلهن لعضوية مجالس الإدارات

ونوه رئيس الهيئة، إلى أن المعلومات الواردة بالتطبيق هى مسؤولية كل من قامت بملئها، وأن اختيار الكادر النسائي من قاعدة البيانات لا يعنى موافقة ضمنية من الهيئة على عضويتها في مجلس إدارة الشركة ولكن يجب أن تتقدم بكافة المستندات المطلوبة كغيرها من الأعضاء وتمر بذات المراجعة من قبل الهيئة في حال اختيارها عضو مجلس إدارة من قبل الشركة. وأكد عمران، أن الرقابة المالية ليس لها أي تدخل في اختيارات اللجنة أو الشركة أو إخطار السيدة بنتيجة الترشيح، وسيتم التواصل مع المتقدمات في حال الاحتياج لحضور إحدى الدورات التدريبية أو البرامج التأهيلية المتخصصة، مضيفا أن السيدات اللاتي يشغلن حالياً منصب عضو مجلس إدارة في أكثر من 3 شركات سيتم لاحقاً إنشاء منصة الكترونية موازية لانضمامهم إليها تحت مسمى عضوات مجلس إدارة ذوي خبرة.

وأوضح عمران، أن الهيئة قد واجهت تحديات عدة لإتاحة الكوادر والكفاءات النسائية المتنوعة أمام الشركات من خلال منصتها الإلكترونية، وتتمكن من تغيير نمط تعيين أعضاء مجالس الإدارة والخروج من دائرة التوصيات الضيقة بين الشركاء، وتيسير وتوسيع الفرصة أمام العديد من الكوادر النسائية للاختيار من بينها عبر اتباع المراحل التالية:

1) تقوم كل سيدة او جهة ترغب في تسجيل أعضائهن من السيدات بمليء بياناتهن وخبراتهن المهنية والعلمية مصحوبة بالسيرة الذاتية على النموذج الإلكتروني بالتطبيق.

2) إطلاع مجموعة العمل المشكلة من كبار مسئولي وأعضاء مجالس إدارات كبرى المؤسسات على بيانات السيدات التي قمن بالتقدم للبت والاختيار من بينهن وتحديد جدارتهن بالانضمام لقاعدة البيانات، حيث يتم الاختيار من بين الكوادر اللاتي لم يشغلن منصب عضو مجلس إدارة من قبل أو شغلن منصب عضو مجلس إدارة حالي في 3 شركات على الأكثر، بالإضافة لتحديد من سيتم إدراجهن لاحقاً على قاعدة بيانات الهيئة بعد إتمام الحصول على برامج تأهيلية وتدريبية.

3) الإطلاع على تلك البيانات من قبل الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة الراغبة في اختيار شخصية نسائية لعضوية مجلس إدارة وذلك بعد تأكد الهيئة من أن الشركة مسجلة لديها ومن صفة مسئولي تلك الشركات ممن سيطلعون على قاعدة البيانات.

4) ستقوم الشركة بالتواصل مع السيدة بشكل مباشر حال وقع اختيارها على الكادر النسائي.

ويتم تحميل التطبيق من على الهاتف المحمول (android)empowering women عبر الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.fra.fra_mobile