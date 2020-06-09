اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:58 م
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إسكان قنا تشارك عبر الفيديو كونفرانس بمشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:58 م
إسكان قنا تشارك عبر الفيديو كونفرانس بمشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" محافظ قنا ونائبه خلال اجتماع - ارشيفية
قنا- وائل محمد

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صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بأن وحدة الإسكان بمحافظة قنا شاركت فى الاجتماع التعريفى بمشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" ضمن 10 محافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى ظل الالتزام بقرارات الدولة وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الحكومة بمنع الاجتماعات وحظر التجمعات والندوات ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وشهد الإجتماع حضور كل من الدكتور محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي والدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع ورئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية والدكتورة دولت شعراوي مدير برامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان ومشاركة الاستاذ رمضان الصغير مدير وحدة السكان بمحافظة قنا ، ورؤساء الوحدات وأعضاء وحدات السكان بالمحافظات المشاركة.

وتضمن الاجتماع عرض تعريفي وتبادل الخبرات بين المحافظات المشاركة وما تم انجازه وتنفيذه خلال الفترة الماضية والخطط الموضوعة في هذا الشأن لكل محافظة لتنفيذها خلال الفترة القادمة ، فضلاً عن عرض رؤية المشروع التي تركزت على إعداد كوادر محلية قادرة علي إدارة البرنامج السكاني محلياً بشكل تشاركي تكاملي مع جميع الجهات التنفيذية المحلية بالتنسيق مع أفرع المجلس القومي للسكان بالمحافظات وتحديث المنظومة المعلوماتية لمتابعة أداء البرنامج السكاني ووضع السياسات والبرامج الملائمة للاحتياجات المجتمعية الفعلية وذلك بالتنسيق والمشاركة مع شركاء العمل والمجتمع المدني والأنشطة الخاصة بالقضية السكانية ومؤشرات المحافظة واختصاصات المجلس القومي للسكان ووحدة السكان بالمحافظة والتنسيق بينهما .

كما تضمن الاجتماع شرح من الدكتور محمد حجازي والدكتورة فاطمة الزهراء جيل والدكتورة دولت شعراوي بالإضافة إلى مناقشات عامة عن المشروع ومقترحات وحلول لبعض التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذ خط سير العمل بكل محافظة وذلك للقضاء على المؤشرات السلبية لبرامج السكان.


إسكان قنا

الفيديو كونفرانس

مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية

محافظة قنا

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