إخماد حريق داخل محل ملابس فى عين شمس دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق شب داخل محل ملابس فى منطقة عين شمس، وانتقل رجال الحماية المدنية الى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة ، بلاغا بنشوب حريق داخل محل ملابس فى عين شمس، وانتقلت 3 سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه.