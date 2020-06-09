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إحالة مدير المواقف بأبوقرقاص بالمنيا للتحقيق لعدم التزام السائقين بالكمامة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:15 م
إحالة مدير المواقف بأبوقرقاص بالمنيا للتحقيق لعدم التزام السائقين بالكمامة الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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أحال الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، مدير إدارة المواقف إلى التحقيق وذلك لعدم ارتداء السائقين الكمامات.

 

وذلك خلال حملة مكبرة لضبط سيارات الأجرة والأتوبيسات المخالفة وغير الملتزم سائقيها وركابها بارتداء الكمامة الواقية، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

 

وقام رئيس المركز بإحالة مدير إدارة المواقف للتحقيق لعدم انضباط المواقف ووجود إشغالات بموقف الغروب وعدم انتظام بعض السائقين والمواطنين بلبس الكمامة وعدم تواجده بالموقف .

 

وأكد رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن ضبط سيارات ميكروباص أجرة مخالفة تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وسحب رخصة القيادة وتفعيل قرار تحصيل الغرامة المالية على غير الملتزمين وذلك تنفيذًا للقرار الصادر من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا فى هذا الشأن .

 

وكلف رئيس المركز مدير إدارة المواقف بتفعيل قرارات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بمنع سير أى سيارة غير ملزمة سائقيها بارتداء الكمامة وكذا الركاب.

 

وأكد رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، أنه لن يسمح لأحد بمخالفة القرار الصادر، للحفاظ على الدولة ولضمان سير عجلة الحياة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

وخلال الحملة أشاد رئيس المركز بالتزام عدد كبير من سائقى السيارات، بتنفيذ القرار موجها لهم التحية والتقدير لوعيهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذها مركز ابوقرقاص لمواجهه فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

 

وطالب رئيس المركز بضرورة التكاتف والتلاحم خلال هذه الفترة الحرجة، وإتباع ارشادات وزارة الصحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس والتغلب عليه .

 

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مواقف ابوقرقاص

فيروس كورونا

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