إجمالى إصابات كورونا فى المكسيك تقفز إلى 120 ألفا والوفيات تتخطى 14 ألف

مكسيكو (رويترز)

كشفت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، أن البلاد سجلت 2999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى الإصابات إلى 120102، وبلغ إجمالى الوفيات 14053، صعودا من 13699 يوم الأحد.

وأعلنت المكسيك بالأمس تسجيل 3484 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 188 حالة وفاة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة فى المكسيك إلى 117103 وعدد حالات الوفاة إلى 13699 حالة، وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقى للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.