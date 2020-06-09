أنواع أورام الدماغ وتصنيفها ومتى تتطلب العلاج الكيميائى

كتبت إيناس البنا

أى نمو لخلايا غير طبيعية في الدماغ يعرف باسم ورم في الدماغ، ويمكن تصنيفها على أنها أساسية أو ثانوية اعتمادًا على موقع أصل السرطان، ووفقا للتقارير فإن حوالي 45٪ من أورام المخ سرطانية، في حين أن الحالة يمكن أن تكون مهددة للحياة إذا لم يتم تشخيصها في الوقت المناسب، حيث تسبب تلفًا تدريجيًا في الدماغ.

ووفقًا للمسح الأخير لورقة حقائق Globacan India 2018 ، تم تسجيل ما لا يقل عن 28000 حالة جديدة وفقد حوالي 24000 حياتهم وهم يعانون من هذا المرض، ولم يتم العثور على السبب الدقيق لورم الدماغ حتى الآن .

تعتمد أعراض ورم الدماغ إلى حد كبير على نوع الورم أو حجمه أو مكانه، والأعراض الأكثر شيوعًا والظاهرة هي الصداع ، والتقيؤ ، ومشكلة أثناء المشي والتوازن ، وخدر في الذراعين والساقين ، وتغيرات في الحالة المزاجية ، والشخصية ، والكلام ، والرؤية ، وما إلى ذلك.



أنواع أورام المخ ورم الدماغ أو السرطان هو نمو غير طبيعي للخلايا في الدماغ ، أي المادة الرمادية / أو المادة البيضاء / السحايا.

يمكن أن ينشأ ورم دماغي في أي من الأجزاء الثلاثة ويصنف إلى فئتين رئيسيتين ورم أساسي وثانوي، حيث تبدأ الأورام الأولية في المقام الأول داخل أنسجة المخ ويمكن أن تكون إما سرطانية أو حميدة (ورم نقي) ، بينما تكون الأورام الثانوية خبيثة دائمًا وتنشأ من خارج الدماغ.

الورم الأساسي للدماغ : هو من أنواع مختلفة مثل الورم الدبقي أو ورم الخلايا النجمية ، الورم البطاني الورمي ، ورم الخلايا الدبقية الورمية ، الورم الأرومي النخاعي ، ورم الخلايا الجرثومية وما إلى ذلك.

الأورام الحميدة الأولية ليست سرطانية ويمكن علاجها بالكامل بعد الاستئصال الجراحي، وهناك أنواع مختلفة من الأورام الحميدة والتى قد تشمل: ورم سحائي ، ورم صنوبري ، ورم شفاني ، ورم قحفي بلعومي ، إلخ. أكثر أورام الدماغ الأولية شيوعًا لدى الإناث البالغات هي ورم سحائي.



بعض الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها عن الأورام الثانوية تظهر الأورام الثانوية عادة لدى كبار السن، وهنا تنتشر الخلايا السرطانية إلى الدماغ من سرطان موجود بالفعل في الجسم يؤثر على عضو آخر، وهي أكثر شيوعًا في الحدوث من سرطان الدماغ الأساسي. تظهر الأورام الثانوية عادة لدى كبار السن، وهنا تنتشر الخلايا السرطانية إلى الدماغ من سرطان موجود بالفعل في الجسم يؤثر على عضو آخر، وهي أكثر شيوعًا في الحدوث من سرطان الدماغ الأساسي.

على عكس الأوقات السابقة ، يمكن علاج أورام الدماغ دون الخضوع لعمليات جراحية شديدة، بالمقارنة مع جراحات أورام الدماغ التقليدية التي تكاد تكون جراحات مفتوحة ، فإن جراحة أورام المخ بالمنظار هي أحدث الإجراءات طفيفة التوغل التي توفر سهولة الوصول إلى جراح العلاج والحفاظ على الجاذبية التجميلية أيضًا.

كونها آمنة تمامًا لأنسجة المخ المجاورة ؛ يتطلب هذا الإجراء أقل دخول المستشفى وتعافي أسرع. وهذا لا يمنح المريض فرصة أفضل ليعيش حياة وظيفية ملحوظة فحسب ، بل يؤكد تشخيص الورم سرطاني أو حميد.

و بمجرد أن يؤكد الورم الخبيث يحتاج المريض إلى مزيد من العلاج بالعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، و بمجرد اكتمال العلاج ، يتطلب المريض إعادة التأهيل البدني والاجتماعي لاستعادة حياته الصحية من خلال السماح له بأداء أنشطة حياته اليومية في أقرب وقت ممكن.