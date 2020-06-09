أمن أسوان يرصد 204 مخالفات مرورية ويضبط 3 حالات تعاطى مخدرات

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

نظمت مديرية أمن أسوان اليوم، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، أسفرت خلال 24 ساعة عن تحرير نحو 217 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات ، وتحرير 31 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري في 37 مخالفة، وتحرير 60 مخالفة غرامة ونش، وتحرير 85 مخالفة متنوعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.