أمن أسوان يرصد 204 مخالفات مرورية ويضبط 3 حالات تعاطى مخدرات

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.. تم فحص (25) قائد سيارة بكمين غرب اسوان- دائرة مركز شرطة أسوان.. أسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة.
كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
كما وجهت إدارة مباحث التموين بأسوان حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل . حيث تم ضبط 5 قضايا تموينية شملت 3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثله على الأسواق بالمراكز والأقسام بمحافظة أسوان لضبط عملية البيع والشراء والتأكد من سلامة المنتجات.
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