اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:42 م
خالد صلاح
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أمن أسوان يرصد 204 مخالفات مرورية ويضبط 3 حالات تعاطى مخدرات

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:59 م
أمن أسوان يرصد 204 مخالفات مرورية ويضبط 3 حالات تعاطى مخدرات حملة أمنية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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نظمت مديرية أمن أسوان  اليوم، حملة مرورية  على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان  لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، أسفرت خلال 24 ساعة عن تحرير نحو 217 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط  دراجات  بخارية بدون تراخيص ولوحات ،  وتحرير 31 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري في 37 مخالفة، وتحرير 60 مخالفة غرامة ونش، وتحرير 85  مخالفة متنوعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.. تم فحص (25)  قائد سيارة بكمين غرب اسوان- دائرة مركز شرطة أسوان.. أسفر الفحص عن ضبط  3 حالات إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة.

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية

كما وجهت إدارة مباحث التموين بأسوان  حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل . حيث تم ضبط  5 قضايا تموينية  شملت 3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثله على الأسواق بالمراكز والأقسام بمحافظة أسوان لضبط عملية البيع والشراء والتأكد من سلامة المنتجات.

 

 

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