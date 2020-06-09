اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أطفال بأمريكا يجمعون 40 ألف دولار لدعم ذوى البشرة السمراء بعد حادث فلويد

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:36 م
أطفال بأمريكا يجمعون 40 ألف دولار لدعم ذوى البشرة السمراء بعد حادث فلويد احتجاجات أمريكا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لاقت الاحتجاجات فى مينيابوليس بعد مقتل المواطن الأمريكى جورج فلويد صدى واسعا فى جميع أنحاء البلاد وعند جميع الأعمار الأمر الذى دفع الكثيرين للتساؤل عما يمكنهم فعله من أجل تقديم المساعدة لذوى البشرة السمراء.

لكن المفاجأة أن ذلك الصدى قد ظهر جليًا لدى طفلة عمرها تسع سنوات، هى كامرين جونسون، ابنة لاعب اتحاد كرة القدم الأمريكى السابق، رون جونسون، والتى تعيش فى شانهاسن- مينيسوتا، على بعد حوالى 20 دقيقة بالسيارة من موقع حادثة قتل جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية، وفقًا لموقع pressfrom.

وانطلقت كامرين وخمسة من أصدقائها، الذين يعيشون فى نفس الحى ومعزولون بفعل جائحة فيروس كورونا، إلى العمل الذى مكنهم من جمع 40 ألف دولار فى أقل من أسبوع.

ومع تواجد كامرين فى المقدمة، بدأ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 12 عامًا فى صنع أساور خيطية ملونة لبيعها، وتخصيص جميع العائدات لمساعدة مجتمعات مينيابوليس المحتاجة، وذلك ضمن مبادرة بعنوان ”كامرين والأصدقاء: أساور من أجل الوحدة والعدالة“.

وقام الأطفال أولاً بإعداد خيمة وطاولة فى 30 مايو فى الحديقة الأمامية لمنزل كامرين، ومنذ لحظة عرض اللافتة الكبيرة والملونة، بدأ الجيران فى التوقف.

وكانت أسعار الأساور تتراوح بين دولار واحد و 5 دولارات، اعتمادا على مدى تعقيد النمط ونوع الخيوط المستخدمة، وتتضمن خيارات الأساور ظلالا بسيطة ومجموعات ألوان، بالإضافة إلى أصناف نيون متوهجة فى الظلام.

وحتى الآن، دفع معظم المارة أكثر من السعر المطلوب، حيث قال والد كامرين: ”الناس يمنحون 10 دولارات، و20 دولارًا، و50 دولارًا، حتى أن رجلا قد دفع فاتورة بقيمة 100 دولار لإسوارة واحدة، لكن قلة من الناس فعلوا ذلك“.


احتجاجات

أمريكا

إعانات

مقتل فلويد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة