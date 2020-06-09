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أسهم قيادية تهبط بالبورصة المصرية بمنتصف التعاملات أبرزها البنك التجارى

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:15 م
أسهم قيادية تهبط بالبورصة المصرية بمنتصف التعاملات أبرزها البنك التجارى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 11118 نقطة، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها سهم البنك التجاري الدولي، القلعة للاستشارات المالية، أوراسكوم للتنمية مصر، بالم هيلز للتعمير،  وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1653 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 12741 نقطة، وانخفض مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 4235 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 1285 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 2058 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 667 نقطة.
 
وفي سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التعامل على أسهم شركة إعمار مصر للتنمية، لحين ورود القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس لعام 2020.
 
فيما قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 22 شركة، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الدولية للمحاصيل الزراعية، جلاكسو سميثكلاين، الحديد والصلب المصرية، السويس للأسمنت، الألومنيوم العربية، اودن للاستثمارات المالية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مطاحن ومخابز الإسكندرية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، شركة النصر للأعمال المدنية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للمحابس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العبوات الطبية، رواد السياحة-رواد، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المصرية للمنتجعات السياحية.

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