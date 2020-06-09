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أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2020 ونسب الزيادة والتطبيق يوليو المقبل

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:01 ص
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2020 ونسب الزيادة والتطبيق يوليو المقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة الحكومة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021، بنسبة زيادة 19.1% أقل من العام الماضى 21%.

فيما يلى أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021، التى سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم وهى كالآتى:-

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (  38  قرش بدلا من 30 قرش  )

2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (  48 قرش  بدلا 40 قرش   )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (   65 قرش بدلا من 50 قرشًا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (  96 حط  قرش بدلا من 82 قرشًا  )

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (   118 قرش بدلا من 100 قرشًا  )

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات  ( 140  قرش)

7- الشريحة السابعةمن صفر إلى  أقل  1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (   118 قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)

جدير بالذكر، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.


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