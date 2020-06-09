أسعار الذهب اليوم تتراجع 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 767 جنيها للجرام

كتب - إسلام سعيد

تراجع سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة 8 جنيهات على خلفية هبوط في السعر العالمي للذهب، وكذلك حدوث تراجع في وتيرة صعود الدولار بالسوق المصرفى بمصر، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة.

وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في مصر 767 جنيها للجرام، بتراجع ملحوظ حوالي 8 جنيهات قياساً على سعر الذهب أمس، مع استمرار هبوط مبيعات المعدن النفيس في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 657 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 767 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 876 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6136 جنيها.

أوقية الذهب 1667 دولار.

وكانت أسعار النفط هبطت اكثر من 3% أمس الاثنين بعد أن اتفقت دول مجموعة أوبك+ على تمديد تخفيضات الإنتاج، لكن السعودية ومنتجين خليجيين آخرين قالوا إنهم لن يحافظوا على تخفيضات إضافية تصل إلى أكثر من مليون برميل من المعروض اليومي.

وتراجعت عقود حام برنت القياسي العالمي عن سبع جلسات متتالية من المكاسب وأنهت جلسة التداول منخفضة 1.50 دولار، أو 3.6 %، لتسجل عند التسوية 40.80 دولار للبرميل.وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.36 دولار، أو 3.4 %، لتبلغ عند التسوية 38.19 دولار للبرميل.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون بقيادة روسيا في أبريل على خفض المعروض من الخام بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو لدعم الأسعار مع تسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا في انهيار الطلب.

واتفقت المجموعة، المعروفة باسم أوبك+، يوم السبت على الحفاظ على تلك التخفيضات التي تعادل حوالي 10 بالمئة من المعروض العالمي، حتى نهاية يوليو .لكن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال يوم الاثنين إن المملكة وحليفيها الكويت ودولة الإمارات العربية لن يواصلوا تخفيضات إضافية تبلغ 1.18 مليون برميل يوميا.

يشار إلي أن المؤشر ناسداك سجل مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا أمس، بينما قفز المؤشران داو جونز وستاندرد اند بورز500 بدعم من توقعات متزايدة بتعاف سريع للاقتصاد الأمريكي من تداعيات فيروس كورونا.

والمؤشر ناسداك هو الأول بين المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت الذي يتعافى بشكل كامل من انهيار السوق الناجم عن الجائحة، مع تسجيله مكاسب تزيد عن 44 بالمئة من أدنى مستوى له الذي هوى إليه في الثالث والعشرين من مارس.