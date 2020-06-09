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أستاذ فيزياء بالمنيا يسجل براءة اختراع عالمية فى تقنية الليزر ونقل البيانات

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:45 ص
أستاذ فيزياء بالمنيا يسجل براءة اختراع عالمية فى تقنية الليزر ونقل البيانات الدكتور مصطفى فرغل أحمد الأستاذ بقسم الفيزياء
المنيا - حسن عبد الغفار

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صرح الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، بنجاح الدكتور مصطفى فرغل أحمد الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة المنيا، في تسجيل براءة اختراع عالمية رسميًا في الولايات المتحدة الأمريكية، في مجال تقنيات الليزر ونقل البيانات، وذلك بالتعاون مع فريق بحثي بجامعة تكساس الأمريكية، أثناء أدائه لمهمة علمية بأمريكا.

وأشاد "عبدالنبى"، فى بيان للجامعة ،بالكفاءة العلمية والمهنية لأساتذة جامعة المنيا وبخبراتهم وأبحاثهم المتميزة في العديد من العلوم التي تُسهم في إثراء المعرفة الإنسانية، وخدمة البشرية في مختلف نواحي الحياة.

وأكد الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة المنيا، أن براءة الاختراع تم نشرها على جوجل "اسكولار" وجوجل "باتنت"، موضحاً أن الاختراع أعتمد في تصميمه على استخدام "دايود" ليزر مبتكر وقليل التكلفة يتميز بنطاق ترددي أضعاف الليزر العادي، ويُسهم في زيادة سرعة الليزر في التطبيقات الحديثة التي تتطلب مدى ترددات أعلى من النطاقات التقليدية، مثل دمج الاتصالات اللاسلكية أو المحمول بالألياف البصرية لزيادة كمية البيانات وسرعتها لقيم فائقة، ولم تكتفي التقنية بهذا بل امتدت إلى تطبيقات نقل البيانات في أجهزة الحاسب الآلي السوبر العملاقة.

Moustafa Patemt
 

 

 

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