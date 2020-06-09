أردوغان مجرم حرب تريند على تويتر.. ومغردون: أرسل إلى ليبيا المرتزقة لينهب خيراتها

كتب هيثم سلامة

هاجم مستخدمو موقع تويتر الرئيس التركى أردوغان لتدخله في الشأن الليبي ودعمه الميليشيات الإرهابية، ومحاولاته المستمرة لسرقة ونهب ثرواتها، حيث تصدر هاشتاج "أردوغان مجرم حرب" قائمة الأكثر تداولا عبر موقع تويتر فى مصر، للتنديد بما بقوم به من إرهاب ونهب خيرات الشعب الليبى.



هاشتاج أردوغان مجرم حرب

وتنوعت التغريدات عبر الهاشتاج، حيث قالت أحدهم: "أردوغان بيبعت مرتزقة سوريين لليبيا علشان يقتلوا الجيش الليبي والمدنيين وهو يحتل ليبيا وينهب خيراتها وثرواتها"، وأضاف آخر: "القاتل في أي أرض يدخل فيها ينشر الخراب والدمار" وغرد الحاوى: "هل تعلم أن أردوغان يحارب العرب بمرتزقة العرب فى أرض العرب ويطبل له بعض حثالة العرب".









وكتب عثمان: "بعد ما سرقت سوريا خدت الصبيان السوريين اللي كانوا بيساعدوني ووديتهم ليبيا"، وغرد مصطفى قائلا: "الحرامي القردخان بعد مدمر ليبيا وسرقها وقتل الأطفال وشرد أبناء ليبيا رسميا خلاص بينقب ويسرق ثروات ليبيا بس نهايتك قريبه إن شاء الله يحرامي الغاز".





وقال آخر: "أردوغان والسراج مجرمين حرب أياديهم ملوثة بدماء الليبيين.. يجب على مجلس الأمن والأمم المتحدة توقيع عقوبات دولية على نظام أردوغان وعلى السراج.. ويجب محاكمة أردوغان والسراج أمام المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم حرب في ليبيا!".