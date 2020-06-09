أخبار 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1365 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و34 حالة وفاة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..
الصحة: تسجيل 1365 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و34 حالة وفاة
الصحة: شفاء 9375 حالة مصابة بكورونا وخروجها من مستشفيات العزل
الصحة: 10618 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا
التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز
نائب وزير التعليم أمام البرلمان: الطالب سيحضر الامتحانات يومين فى الأسبوع
نائب وزير التعليم: نجرى مقابلات لتحديد رؤساء لجان الثانوية العامة
التعليم: الإجراءات المتبعة للوقاية من كورونا لا تعنى تسهيل الغش أو السماح به
"الكهرباء": اتخذنا كافة الإجراءات الوقائية لعقد مؤتمر الأسعار غدًا
وزير الكهرباء يعلن غدا خطة هيكلة الأسعار الجديدة فى مؤتمر صحفى
النقل: المترو نقل أمس مليون راكب مع إجراءات الوقاية ضد كورونا
تصدير 38 ألف طن فواكه وخضروات عبر الموانئ خلال 24 ساعة
دار الإفتاء: من يشترى أدوية المناعة لتخزينها دون الحاجة إليها آثم شرعا
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