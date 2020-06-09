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أخبار 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1365 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و34 حالة وفاة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1365 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و34 حالة وفاة الدكتورة هالة عبد السلام وزير الصحة
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

الصحة: تسجيل 1365 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و34 حالة وفاة

 

الصحة: شفاء 9375 حالة مصابة بكورونا وخروجها من مستشفيات العزل

 

الصحة: 10618 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

 

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

 

نائب وزير التعليم أمام البرلمان: الطالب سيحضر الامتحانات يومين فى الأسبوع

 

نائب وزير التعليم: نجرى مقابلات لتحديد رؤساء لجان الثانوية العامة

 

التعليم: الإجراءات المتبعة للوقاية من كورونا لا تعنى تسهيل الغش أو السماح به

 

"الكهرباء": اتخذنا كافة الإجراءات الوقائية لعقد مؤتمر الأسعار غدًا

 

وزير الكهرباء يعلن غدا خطة هيكلة الأسعار الجديدة فى مؤتمر صحفى

 

النقل: المترو نقل أمس مليون راكب مع إجراءات الوقاية ضد كورونا

 

تصدير 38 ألف طن فواكه وخضروات عبر الموانئ خلال 24 ساعة

 

دار الإفتاء: من يشترى أدوية المناعة لتخزينها دون الحاجة إليها آثم شرعا

 


التربية والتعليم

دار الإفتاء

ادوية المناعة

إصابات كورونا

اخبار مصر

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