أخبار مصر اليوم.. مجلس الأمن القومى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة متأخرة

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الاجتماع الهام لمجلس الأمن القومى اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض تطورات الوضع فى ليبيا وملف سد النهضة.

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

اجتمع مجلس الأمن القومى اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض تطورات الوضع فى ليبيا وملف سد النهضة، وقد صدر عن الاجتماع البيان التالى بشأن سد النهضة.

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

أطلقت وزارة الصحة حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال مستهدفة مواليد 2016 بداية من 1 يناير 2016 حتى 22 مارس 2018 وقالت الوزارة أنه يرجى من الأمهات إحضار شهادة الميلاد وارتداء الكمامة الطبية عند التطعيم كما شددت على أهمية أن يكون هناك مرافق وأحد مع الطفل لمنع التزاحم مشيرة إلى أن التطعيمات متوفرة بمكاتب الصحة.

مجلس الوزراء السعودى يؤكد دعم الجهود المصرية لبدء مفاوضات سياسية فى ليبيا

أكد مجلس الوزراء السعودى ترحيب المملكة بالجهود المصرية الهادفة لحل الأزمة الليبية، وتأييد الدعوة لوقف إطلاق النار، وبالجهود الدولية الداعية لوقف القتال والعودة للمسار السياسى، وحث جميع الأطراف الليبية على تغليب المصلحة الوطنية، والبدء فى مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة، وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، والمحافظة على وحدة أراضيها وسلامتها وحمايتها من التدخلات الخارجية.

ننفرد بأول صور لبلازما المتعافين من كورونا داخل معامل بنوك الدم القومية

ينفرد "اليوم السابع" بنشر أول صور لـ"قرب بلازما المتعافين من فيروس كورونا"، قبل نقلها إلى مستشفيات العزل، لبدء حقنها فى الحالات الحرجة التى لم تصل لمرحلة وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

الداخلية تضبط 145 ألف عبوة سجائر بأزيد من السعر الرسمي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة جرائم التلاعب فى أسعار السلع، وحجبها عن التداول بالأسواق، والتى تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 308 قضية تلاعب فى أسعار وحجب السجائر.

وزير التنمية للبرلمان: قرار وقف تراخيص البناء هدفه التسهيل ومواجهة الفساد

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه استمع لوجهات نظر أعضاء مجلس النواب بشأن قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أنه جلس خلال هذه الفترة بعد صدور القرار مع نقابة المهندسين وتناول الموضوع معها على المستوى الاقتصادى، وكانت هناك جلسة له مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والإسكان لبحث الموقف، وبشأن وضع الناس التى اكتسبت مراكز قانونية بحصولها على الرخصة، مشددا على أن القرار هدفه المواجهة والتصدى للمخالفات والتأكد من توفر جميع الاشتراطات.

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

استعرض مسئولو الهيئة العامة للسلع التموينية خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على مستوى توفير السلع الأساسية بالأسواق خلال الفترة المٌقبلة، وقال أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إنه منذ جائحة فيروس كورونا وضعت وزارة التموين خطة للتعامل مع هذا الوضع، وذلك بضمان وجود أرصده للسلع الغذائية الأساسية تكفى لمدة 6 أشهر، وتم وضع خريطة لعدد السكان بكل محافظة تتضمن عدد المستحقين للتموين والخبز، وكذلك خطة للتعامل مع القرى التى يمكن أن تدخل الحجر الصحى وكيفية توصيل السلع لها.

إحالة روؤف غبور للمحكمة الاقتصادية بسبب عيوب فى سيارة "جيلى اميجراند"

أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية، رجل الأعمال روؤف غبور، العضو المنتدب لشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية، "أيتامكو"، إلى المحكمة الاقتصادية، لامتناعه عن إبدال سيارة بها عيوب صناعة، لأحد العملاء بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو استعادة قيمتها.

جامعة المنصورة تطلق أول روبوت لخدمة مرضى كورونا بمستشفى العزل

قامت جامعة المنصورة بتصنيع أول روبوت بالجامعات المصرية لتقديم الخدمات إلى المرضى المصابين بفيروس كورونا بمستشفى العزل للحفاظ على سلامة الأطقم الطبية وحمايتهم من انتقال العدوى بفيروس كورونا إليهم وتقليل فترات التعامل مع المرضى، فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الإصابة بفيروس كورونا وحماية الأطقم الطبية.

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام، للعام الدراسى القادم، بعد اعتماده نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71 %.

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة

كشفت الدكتور إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء لتكون الدرجات حول المعدل الطبيعى لها حيث تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 34 درجة.

الرئاسة الجزائرية تعلن ترحيبها بالمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية

أكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية الجزائرية، بلعيد محند أوسعيد، اليوم الثلاثاء ترحيب بلاده بالمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية مضيفا "الجزائر ترحب بكل مبادرة الغاية منها حقن دماء الليبيين، أيا كان مصدرها".

دار الإفتاء تعليقًا على احتكار وتخزين أدوية "كورونا": حرام شرعًا

قالت دار الإفتاء المصرية: "إنه لا يجوز شرعًا تخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج «فيروس كوفيد-19» دون الحاجة إليها؛ تَحسُّبًا لزيادة ثمنها فيما بعد".

الأزهر يكشف عن خطة الوقاية من فيروس كورونا داخل لجان امتحانات الثانوية

كشف الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وجه باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء امتحانات الثانوية الأزهرية لهذا العام، فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد.

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الأزهر

تتيح بواية الأزهر الإلكترونية نتيجة امتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، من الرابط التالى

وكيل الأزهر: نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 99.52% والإعدادية 98.70 %

أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الأول لسنوات النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية، موضحا أن النسبة الإجمالية لنجاح الطلاب فى جميع مراحل النقل بالأزهر للعام 2019/2020 هى 99.01%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإبتدائية 99.52% وللشهادة الإعدادية 98.70%.

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

أعلنت وزارة الطيران المدنى اليوم الثلاثاء عن تسيير جسر جوى لعودة 3 آلاف مصرى عالق بقطر عن طريق إحدى شركات الطيران.