أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 9-6-2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 9-6-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط المؤشر الرئيسي بعد صعود 7 جلسات متتالية، بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 583.046 مليار جنيه.



إيقاف تداول 24 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 24 شركة، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الدولية للمحاصيل الزراعية، جلاكسو سميثكلاين، الحديد والصلب المصرية، السويس للأسمنت، الألومنيوم العربية، اودن للاستثمارات المالية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مطاحن ومخابز الإسكندرية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، شركة النصر للأعمال المدنية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للمحابس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العبوات الطبية، رواد السياحة-رواد، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المصرية للمنتجعات السياحية، دلتا للطباعة والتغليف، بنك التعمير والإسكان. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 24 شركة، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الدولية للمحاصيل الزراعية، جلاكسو سميثكلاين، الحديد والصلب المصرية، السويس للأسمنت، الألومنيوم العربية، اودن للاستثمارات المالية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مطاحن ومخابز الإسكندرية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، شركة النصر للأعمال المدنية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للمحابس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العبوات الطبية، رواد السياحة-رواد، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المصرية للمنتجعات السياحية، دلتا للطباعة والتغليف، بنك التعمير والإسكان.

البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط المؤشر الرئيسي بعد صعود 7 جلسات متتالية، بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 583.046 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط المؤشر الرئيسي بعد صعود 7 جلسات متتالية، بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 583.046 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 491.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.7 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.53% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.96%، والعرب على 5.51% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.43% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.56%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.8 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 53.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 47.7 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 18.9 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 11063 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1642 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 12663 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4207 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1277 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2044 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 666 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.



الرقابة المالية أطلقت هيئة الرقابة المالية، تطبيق ذكى عبر الهواتف المحمولة باسم " تمكين المرأةEmpowering Women- " لتدخل مبادرتها بإطلاق منصة إلكترونية، لتكوين قاعدة بيانات تضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية حيز التنفيذ، وتدفع بالمرأة للمشاركة في صنع القرار الإداري وتطوير الأداء النوعي للشركات، بعد أن دعمت قرارات الهيئة التنظيمية السابق إصدارها تحت رقمي 123 – 124 لسنة 2019 توفير بيئة تنظيمية مناسبة تُلزم الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتضمين عنصر نسائي على الأقل في مجالس إداراتها وحثت على إعطاء المرأة فرصة للتواجد بدائرة صنع القرارات، وامهلت الشركات فترة لتوفيق الأوضاع تمتد حتى نهاية عام 2020.

ودعا الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، الشخصيات النسائية الراغبة فى شغل مقعد بمجالس الإدارة للبدء في التقدم للمنصة الإلكترونية للهيئة وتسجيل بياناتهم، بعد أن تم تحميل التطبيق الذكى المميز بشعار الرقابة المالية على متجر جوجل باعتباره آلية موضوعية لإتاحة الكوادر النسائية أمام الشركات.