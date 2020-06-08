اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 07:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

5 مهام رئيسية لمجلس الشيوخ بعد موافقة "تشريعية النواب" نهائيا على المشروع

الإثنين، 08 يونيو 2020 06:00 ص
5 مهام رئيسية لمجلس الشيوخ بعد موافقة "تشريعية النواب" نهائيا على المشروع مجلس النواب
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أمس،  نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذى يأتى إعمالا للتعديلات الدستورية الأخيرة التى نصت على وجوده.

ويستعرض "اليوم السابع" النص الدستورى الذى جاء فيه الاختصاصات الرئيسية لمجلس النواب: المادة (248) من الدستور  تنص على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته.

كما حددت المادة 249 الاختصاصات الرئيسية حيث يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:

1 - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

2 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

3 -  معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

4 - مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

5 - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. يذكر إن مجلس النواب وافق ، خلال جلسته العامة المنعقدة فى أبريل ٢٠١٩، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد المستحدثة فى التعديلات الدستورية، والخاصة بإنشاء مجلس الشيوخ.

وأُجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الفترة من 20 إلى 22 أبريل 2019 ، وأعلنت النتيجة رسميا بالموافقة عليها فى 23 أبريل من نفس العام ، حيث أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد من شاركوا فى الاستفتاء 27 مليون و193 ألف و590 ناخبا بنسبة 44.33%. وجملة الأصوات الصحيحة بلغت 26 مليون و362 ألف و321 صوتا بنسبة 96.94% ، جملة الأصوات الباطلة 831 ألف و173 صوتا بنسبة 3.06% ، جملة المصوتين بالموافقة 23 مليون و416 ألف و741 صوتا، بنسبة 88.83% ، جملة المصوتين بعدم الموافقة 2 مليون 945 و680 صوتا بنسبة 11.17%.


مجلس النواب

مجلس الشيوخ

مشروع قانون مجلس الشيوخ

الدستور

مهام مجلس الشيوخ

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قطار المحاكمات ينطلق.. اليوم الحكم على 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

قطار المحاكمات ينطلق.. اليوم الحكم على 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

بنص القانون.. كيف يتم تنظيم إجراءات سماع الشهود أثناء نظر الجلسات

بنص القانون.. كيف يتم تنظيم إجراءات سماع الشهود أثناء نظر الجلسات

اعرف عقوبة الامتناع عن تقديم الخدمة لعلاج مصابى كورونا المقررة دستوريا

اعرف عقوبة الامتناع عن تقديم الخدمة لعلاج مصابى كورونا المقررة دستوريا

5 مهام رئيسية لمجلس الشيوخ بعد موافقة "تشريعية النواب" نهائيا على المشروع

5 مهام رئيسية لمجلس الشيوخ بعد موافقة "تشريعية النواب" نهائيا على المشروع

اليوم.. اقتران القمر مع كوكبى المشترى وزحل بقبة السماء

اليوم.. اقتران القمر مع كوكبى المشترى وزحل بقبة السماء

انتهاء اليوم الـ75 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ75 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

توقعات مركز التنبؤ لحالة الطقس اليوم.. تعرف عليها

توقعات مركز التنبؤ لحالة الطقس اليوم.. تعرف عليها

السياحة بالبحر الأحمر: فحص أول 6 فنادق بمرسى علم لاستقبال سياحة داخلية

السياحة بالبحر الأحمر: فحص أول 6 فنادق بمرسى علم لاستقبال سياحة داخلية

5 اختصاصات لمأمورى الضبط القضائى.. تعرف على التفاصيل

5 اختصاصات لمأمورى الضبط القضائى.. تعرف على التفاصيل

السكة الحديد تجرى تعديلات فى مواعيد خط "القاهرة - الإسكندرية"

السكة الحديد تجرى تعديلات فى مواعيد خط "القاهرة - الإسكندرية"

اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 6 ساعات لغسيل وتطهير الشبكات

اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 6 ساعات لغسيل وتطهير الشبكات

5 خطوط جوية أوروبية تعلن توسيع جداول رحلاتها بدءا من يوليو المقبل

5 خطوط جوية أوروبية تعلن توسيع جداول رحلاتها بدءا من يوليو المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة