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5 إصابات جديدة بكورونا فى الوادى الجديد وارتفاع العدد لـ94 حالة

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:33 ص
5 إصابات جديدة بكورونا فى الوادى الجديد وارتفاع العدد لـ94 حالة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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سجلت محافظة الوادي الجديد، مساء أمس الأحد، لليوم الثاني علي التوالي، 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في 3 مراكز إدارية، وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان رسمي، إن المحافظة سجلت 5 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بواقع 2 بقريتي المعصرة وأسمنت في مركز الداخلة، وحالة بقرية "تنيدة" بمركز بلاط، وحالتين بمركز الخارجة ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 94 حالة منهم 9 وفيات.

وأوضح الزملوط، انتهاء مدة العزل المنزلي لـ 35 حالة بواقع 26 حالة بمركز بلاط من المخالطين و6 من مركز الخارجة، بينما سجلت المحافظة مساء اليوم حالة شفاء جديدة لسيدة من قرية الشيخ والي بمركز الداخلة ليرتفع عدد حالات الشفاء بالوادي الجديد إلى 49 حالة.

وشدد الزملوط، في بيان صحفي رسمي، مساء الأحد، على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة، من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقال المحافظ، إنه يجري اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وشدد المحافظ، ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.


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