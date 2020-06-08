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4475 مقيما يغادرون الكويت اليوم.. بينهم مصريون

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:32 م
4475 مقيما يغادرون الكويت اليوم.. بينهم مصريون مطار الكويت ـ أرشيفية
إيمان حنا

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يشهد مطار الكويت الدولي، اليوم الاثنين، مغادرة 4475 مسافرا، غالبيتهم من المصريين، على متن 22 رحلة.وفق الراى الكويتية. وأكدت مصادر مطلعة ، وفق«الراي»، أن هذا العدد من المسافرين المغادرين عبر 22 رحلة جوية لعدد من العواصم العربية والآسيوية، يعد الاكبر في يوم واحد منذ بداية الازمة واغلاق الاجواء بسبب فيروس كورونا.

ويغادر اليوم 3164 من الجنسية المصرية من المقيمين في البلاد وأصحاب التأشيرات التجارية والسياحية والعائلية إلى بلادهم بعد توقف المطار بالفترة الماضية بسبب جانحة كورونا.

وتغادر رحلتان إلى الهند بمعدل 342 راكبا ورحلتان إلى طهران بـ 435 راكبا ورحلة إلى مدغشقر بـ 334 وأخرى الى بنغلاديش بـ 334 مسافر ورحلة إلى الدوحة وعدد ركابها 200.

وشددت الإدارة العامة للطيران المدني على كافة شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية والركاب بضرورة الالتزام بالجوانب الصحية من خلال التباعد الاجتماعي للركاب وارتداء الكمام والقفازات وأخذ قياس الحرارة لكل المسافرين وتطبيق كل شروط السلامة ووضع الحواجز.


الكويت

مغادرة المقيمين بالكويت

المصريين بالكويت

مطار الكويت

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